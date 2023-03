Evans se lleva una luchada victoria en Sao Paulo

El neozelandés Mitch Evans se defendió ferozmente de Nick Cassidy, de Envision, en la última vuelta, sobre todo en la chicana de la curva 4 y en la secuencia final de curvas, cuando el trío de cabeza llegó a la bandera a cuadros con una diferencia de poco más de medio segundo entre los tres.

Antonio Felix da Costa fue el mejor representante de Porsche en cuarta posición, por delante del dúo de DS Penske formado por Jean-Eric Vergne y Stoffel Vandoorne.

El líder del campeonato, Pascal Wehrlein, terminó séptimo a pesar de salir 18º en una carrera donde un contacto entre él y su rival por el título Jake Dennis provocó el abandono del piloto de Andretti Autosport.

Vandoorne, autor de la pole position, movió a la perfección en la salida y mantuvo una cómoda ventaja en la secuencia inicial de curvas, mientras que da Costa tuvo que defenderse de de Evans, quien fue por el exterior en la curva uno pero volvió a colocarse tercero.

Por detrás, Norman Nato, de Nissan, perdió su alerón delantero por culpa del McLaren de Jake Hughes cuando el pelotón ralentizaba la marcha hacia la derecha en la curva tres, mientras que Edoardo Mortara también perdió su alerón delantero en la primera secuencia de curvas y abandonó tras iniciar cuarto.

Aunque el resto de la primera vuelta transcurrió sin más incidentes, Sébastien Buemi fue otro de los que tuvo que entrar en boxes tras golpear con la parte trasera del Maserati MSG de Maximilian Guenther en la chicana de la curva 4 en la segunda vuelta y dañar su alerón delantero.

Por delante, Vandoorne tomó la decisión de activar el modo ataque durante un minuto en la quinta vuelta, lo que lo dejó por detrás de da Costa, pero al inicio de la séptima vuelta el vigente campeón volvió a colocarse al frente con un adelantamiento en la curva uno.

Vergne y Bird fueron los dos pilotos que activaron el modo ataque en la sexta vuelta, con Bird tomando la decisión de usar tres minutos de los cuatro que tenía asignados frente a uno de Vergne.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images