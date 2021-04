Fórmula E correrá en un circuito de Mónaco diferente al de F1

Los cambios que se han realizado en el trazado original del gran premio están marcados por un ensanchamiento en la primera curva en Sainte Devote tras retrasar la ubicación del piano interior.

Esta variación, aprobada por la Fórmula E, la FIA y el Automobile Club de Monaco, implica que este nuevo diseño empleará el trazado original utilizado en el primer gran premio en 1929.

La chicane a la salida del túnel, entre la curva 9 y 11, también ha sido modificada para crear una vuelta que sea solamente cinco metros más corta que el trazado completo de Fórmula 1.

El cofundador de la Fórmula E y director del campeonato, Alberto Longo, declaró: "Ver la carrera de Fórmula E en la versión original del circuito más histórico en el mundo supondrá un nuevo logro conseguido por la categoría".

"En muchos sentidos, este circuito está hecho para la Fórmula E, es un circuito rápido y estrecho, que tendrá varias oportunidades para adelantar y pondrá a prueba la capacidad de gestionar la energía de los pilotos, debido a las inclinadas pendientes y a las secciones de alta velocidad".

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05 battles with Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE05 at the start

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images