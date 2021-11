Fórmula E lanzará su versión de Drive to Survive de la temporada 2021

La serie Unplugged se estrenará el 22 de noviembre y se podrá ver de forma gratuita a través del canal de YouTube y la plataforma de Facebook del campeonato eléctrico.

A diferencia de su homólogo de Netflix, Unplugged es una producción interna dirigida por Aurora Media Worldwide, que se encarga de la transmisión en directo de las carreras de la Fórmula E.

El proyecto ha sido coordinado por el productor ejecutivo de la compañía, Stan Stanworth, cuyos créditos anteriores incluyen los Juegos Invictus y el Gran Hermano.

Unplugged desglosará la última temporada 2021, la más larga hasta la fecha en los siete años de historia de la Fórmula E, en episodios compactos centrados en los equipos.

Para realizar estos episodios se han centrado en los pilotos y las figuras claves de las escuderías, con un equipo de cámaras integrados en los garajes, mientras que los periodistas del paddock proporcionarán un contexto y un análisis.

Todo ello se combinará con las imágenes de las carreras y con las grabaciones inéditas entre bastidores y la radio de los equipos.

A pesar de ser una producción de la Fórmula E, se anuncia como una mirada "honesta y sin filtros" y está previsto que no rehúya a las controversias de la temporada 2021, como los problemas energéticos en la primera carrera de Valencia y la controversia del pitlane del E-Prix de Londres provocada por la estrategia de Lucas di Grassi.

La fecha de estreno se ha retrasado en varias ocasiones, ya que la intención original era que los episodios se fueran presentando durante las últimas carreras de la temporada.

Sin embargo, será mucho más oportuno que el largometraje previo de la categoría "And We Go Green"

Dirigida por el ganador del Oscar Fisher Stevens y Malcolm Venville y producida por Leonardo DiCaprio, la película se centró en la campaña 2017-18 pero no se emitió hasta 2019.

Para entonces, el coche Gen1 había sido sustituido por la máquina Gen2 y algunos pilotos que estaban en la trama ya no formaban parte de la parrilla.