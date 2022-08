La llamada de madrugada que colocó a Fenestraz en un Fórmula E

Cargar reproductor de audio

Antonio Giovinazzi se lesionó el pulgar tras chocar con Antonio Felix da Costa en la carrera del sábado en el Complejo Deportivo de Seúl, por lo que quedó descartado para la que podría haber sido su última carrera en la Fórmula E tras un año de debut difícil.

Fenestraz, que ya había sido convocado a la carrera como reserva de Jaguar a última hora, cuando Norman Nato sustituyó al lesionado Sam Bird, tuvo la oportunidad de correr con el Dragon #99 a pesar de no conocer previamente el circuito.

Así, el piloto franco-argentino se vio obligado a aprender el circuito y los sistemas del coche en el espacio de unas tres horas antes de tomar parte en los entrenamientos, terminando la sesión en último lugar, pero a sólo 0.035s de Maximilian Guenther.

Fenestraz estuvo más lejos en la sesión de clasificación, terminando último en su grupo, pero al final mantuvo el morro limpio en la carrera y terminó en la parte de atrás, en el puesto 16.

"Sinceramente, me llamaron a las 6:30 de la mañana en plan ‘ven rápido’. Yo todavía estaba como abriendo los ojos. Fue una carrera complicada, el fin de semana pasado estuve corriendo en Japón, así que no pude hacer ningún trabajo de simulador antes de la carrera”.

"Todo fue muy apresurado. Pero sobre el día de hoy fue bueno. No podíamos esperar mucho, ya que todo el mundo corrió ayer, y yo no había conducido un coche de Fórmula E en mucho, mucho tiempo, aparte del shakedown del Gen3, pero los shakedowns son generalmente muy pocas vueltas y no estás acelerando”.

“No esperaba mucho, sé que el equipo ha tenido un año difícil en ese lado del garaje sin terminar muchas carreras, así que realmente quería terminar la carrera, también para mí, para coger experiencia".

"También con la clasificación, hacer la vuelta con tan poca experiencia es difícil. Tuve algunos pequeños errores en la vuelta que me costaron algunas décimas".

Sacha Fenestraz (FRA), Dragon | Penske Autosport, Penske EV-5 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Explicando la velocidad a la que tuvo que entender los sistemas del Dragon, Fenestraz dice que fue difícil asimilar toda la información en un tiempo tan limitado, y que "estudié más de lo que nunca estudié en la escuela".

También reconoció la diferencia entre los neumáticos lisos con los que compite en Japón y los Michelin para todo tipo de clima de la Fórmula E, lo que le obligó a adaptar su conducción.

"Siendo honestos, el coche de seguridad nos ayudó, porque estaba luchando con los neumáticos traseros, la degradación era enorme".

"Estoy acostumbrado a Japón y a tener Bridgestone o Yokohama y mucho agarre y mucha carga aerodinámica, pero esto es algo totalmente diferente; hay muy poca carga aerodinámica y muy poco agarre".

"Pero hace que el coche sea bonito, por eso hace que las batallas y la clasificación sean tan interesantes y todo, pero es un coche muy diferente a lo que estoy acostumbrado".

"¡Estuve estudiando más de lo que nunca estudié en la escuela! Sinceramente, no he estudiado tanto en muchos años, sólo intentaba poner toda la información en mi cabeza e intentar hacerlo lo mejor posible".

"Pero ha sido complicado porque, como he dicho, esta mañana me han llamado muy pronto y he estado en la pista, pero he tenido que centrarme en el juego de pedales pero también aprender la dirección. Creo que esta noche dormiré bastante bien", finalizó.