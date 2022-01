GALERÍA: Las mejores imágenes del deporte motor en 2021

Desde la dramática decisión del título de Fórmula 1 hasta el fin de una era en el Campeonato Mundial de Rallies, 2021 será recordado como uno de los años de cosecha del automovilismo en todo el mundo.

Mientras que las noticias, las reacciones y los análisis llenan las columnas y las páginas de los sitios web, son las fotos del deporte motor las que acaparan la atención de forma polifacética, informándonos, inspirándonos o asombrándonos.

He aquí algunas de las mejores fotos del deporte motor en 2021.

En la IndyCar, un choque en Mid-Ohio ve a varios coches en direcciones opuestas en una nube de humo y escombros.

Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Craig Breen con toda la concentración y determinación preparándose para una etapa en el tercer Hyundai, con su éxito en ese papel a tiempo parcial ayudándole a asegurarse un asiento a tiempo completo en M-Sport Ford para 2022.

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Esteban Ocon celebra su victoria en el GP de Hungría, su primer triunfo en la F1.

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine F1, celebrates on the podium

El retirado Valentino Rossi durante la carrera de Portugal de MotoGP, cuando la leyenda del motociclismo advirtió del final de su carrera.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Otra estrella que se despidió en 2021 fue el tres veces ganador de las 24 Horas de Le Mans, Kazuki Nakajima, que aquí recibe una ducha de celebración de sus compañeros de equipo de Toyota por su participación en la victoria de las 8 Horas de Bahréin.

Photo by: JEP / Motorsport Images

Alexander Sims, Pascal Wehrlein y René Rast pelean a tres bandas en Ste Devote en el E-Prix de Mónaco.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Carlos Sainz es captado en plena carrera en el GP de Austria durante la impresionante primera temporada del español en Ferrari.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

El tan esperado regreso del WRC al Rally Safari dio sus frutos, como demuestra esta espectacular toma, en la que Dani Sordo mantiene al extremo el control de su Hyundai.

Photo by: McKlein / Motorsport Images

El Ferrari de Iron Lynx circula en La Source de camino a la victoria en las 24 Horas de Spa, las condiciones se secaron durante la noche antes de que la lluvia estableciera un tenso clímax..

Photo by: SRO

Toda la fuerza de un coche de F1 es capturada durante la clasificación del GP de Turquía, con Daniel Ricciardo empujando su McLaren a sus límites a través de la complicada curva 8 a la izquierda.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La superestrella de los Supercars, Shane van Gisbergen, brilla en Sandown en su camino hacia la victoria en la carrera tres, el neozelandés superó la barrera del dolor tras romperse la clavícula en un accidente de bicicleta de montaña.

Photo by: Mark Horsburgh, Edge Photographics

Shane van Gisbergen, Triple Eight Race Engineering Holden

El sol se pone en otra apasionante carrera del BTCC para ayudar a crear esta gloriosa imagen tras la tercera carrera en Silverstone.

Cars line up in the pitlane

Photo by: JEP / Motorsport Images