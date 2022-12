Cadillac y el reto de programación para correr el LMDh

Cargar reproductor de audio

Cadillac tendrá tres coches V-LMDh en acción en la Rolex 24 Horas de Daytona, dos a cargo de Chip Ganassi Racing, el otro por Action Express Racing, esto mientras IMSA entra en una nueva era de prototipos híbridos.

Tras las pruebas realizadas en Daytona a principios de mes, Klauser declaró: "La cantidad de código y software que se ha escrito para hacer funcionar este coche es desalentadora. No podemos tener suficientes ingenieros de software trabajando en este momento porque todo en el coche está conectado, cosas que nunca tuvimos que preocuparnos de que influyeran unas en otras en el pasado con el DPi u otros programas de carreras. Ahora, si una cosa está ligeramente mal, no va a correr o girar o frenar o lo que tenga que hacer".

"La importancia de asegurarse de que todas las calibraciones son correctas y el componente crítico de seguridad para asegurarse de que todo es correcto es enorme. Trabajar en todo eso ha sido probablemente la mayor montaña una vez que tuvimos todas las piezas en el coche para probarlas."

Como todos los fabricantes de equipos originales, también ha resultado difícil almacenar suficientes piezas de repuesto, y el fabricante no se fía de los problemas que puedan surgir durante la prueba Roar Before the 24 en Daytona, que se celebra una semana antes de la carrera inaugural de la temporada.

La gestión de las piezas ha sido una lucha", dice Klauser, "para conseguir suficientes piezas y asegurarnos de que la calidad es la que necesitamos".

"Especialmente con tres coches, queremos asegurarnos de que tenemos todo para las primarias, tenemos recambios y luego - Dios no lo quiera, si pasa algo en el Roar - tenemos copias de seguridad para las copias de seguridad. Es probable que tengamos algunas piezas justo antes, y puede que otras no.

"En realidad, lo único que tenemos que hacer es disponer de piezas suficientes para hacer circular los coches y trabajar con la cadena de suministro. Por supuesto, las Navidades también complican un poco las cosas. Tratar de conseguir cosas en esta época del año es un reto, pero tenemos un equipo completo en ello y trabajando a través de él."

En cuanto a la naturaleza del reto, Klauser comenta: "Ha sido increíble lo que hemos hecho en un corto periodo de tiempo con todos los factores económicos del mundo que han influido en la forma en que todo el mundo dirige sus negocios hoy en día. La escasez de mano de obra, la cadena de suministro... son reales y nos afectan cada día".

"Hemos incorporado a nuestro programa a algunos jóvenes increíbles que nos están sorprendiendo con lo que son capaces de hacer. Si dices: 'Oye, tenemos un problema que resolver. Resuélvelo', y luego les das la libertad y la capacidad de hacer lo que creen que es correcto, ha sido increíble. Realmente es el futuro.

"Se trata de ver cómo podemos combinar a gente con más de 20 años de experiencia en carreras con gente nueva que tiene más experiencia en este nuevo software y en todo lo que estamos incorporando. Se puede ver a los veteranos y a los nuevos trabajando juntos y cómo aprenden unos de otros".

Klauser también señaló que las distintas marcas de coches habían aunado fuerzas en algunas áreas, con el fin de que todos cumplan con la necesaria preparación para la carrera a tiempo para la Rolex 24. Y, como ha declarado en entrevistas anteriores, Klauser considera imperativo que Ganassi y Action Express trabajen juntos para desarrollar el V-LMDh.

"Este programa en general nos ha animado a todos a trabajar juntos, incluso entre los fabricantes de equipos originales", dijo. "Teníamos unos plazos muy ajustados. Tenemos un sistema híbrido totalmente nuevo en el coche. Los chasis son nuevos para todos nosotros, así que hemos tenido que aunar recursos para llegar al punto en el que tenemos coches en funcionamiento en Daytona [en la prueba] y mientras nos preparamos para la Rolex".

"Es el mismo planteamiento para los equipos. Si intentáramos estar en islas diferentes, no podríamos competir cuando llegáramos a la Rolex. Tuvimos que trabajar juntos. Tuvimos que intercambiar piezas para asegurarnos de que los coches funcionaban. Tuvimos que compartir aprendizajes y, creo, que la necesidad puede ser la mejor herramienta que puedes tener en tu caja de herramientas porque realmente no había otra opción para sacar adelante este programa que colaborar".

Hablando de colaboración, Klauser se mostró confiada en que las diferencias entre LMDh y LMH se gestionarán de forma competente para garantizar la paridad.

Dijo: "En cuanto a las dos plataformas compitiendo entre sí, se ha trabajado mucho en ello, se han celebrado innumerables reuniones de grupos de trabajo técnicos, debates, se han tomado muchas decisiones para intentar que haya paridad entre las dos plataformas. Se ha hecho todo lo posible para que sea correcto.

"¿Se nos ha escapado algo? Puede ser. Siempre hay algo por lo que una vez que te preocupas de las cosas más importantes, las pequeñas cosas se convierten en grandes cosas. Aplaudo el esfuerzo de los dos organismos sancionadores y de los fabricantes.

"Este es sin duda un deporte de equipo para averiguar cómo reunir todos estos coches para que puedan competir en paridad".