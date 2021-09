Palou: "En IndyCar no se puede ser conservador"

Alex Palou vela armas antes de la batalla final de un 2021 que solo podrá recordar con una sonrisa de oreja a oreja. Su segunda temporada en la IndyCar le ha llevado a ser uno de los principales favoritos desde poco antes de mitad de año y a presentarse antes de la última carrera como sólido líder del campeonato, con 35 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.

Long Beach es el último circuito del año que le faltaba por descubrir (3,167 km entre las calles de la localidad californiana), pero su rival, Pato O'Ward, que sí ha corrido allí antes, debe ganar o ser segundo para contar con alguna posibilidad de poner en jaque al rey de la IndyCar 2021.

Palou atiende a Motorsport.com desde EE UU unos días antes de la fecha D y en sus palabras destila la naturalidad y la amabilidad que siempre le han caracterizado, desde que empezó en la F3 española hasta hoy, pasando por sus dos aventuras japonesas.

Pregunta. Llega líder a la última carrera y después de una temporada prácticamente para enmarcar. ¿Qué se siente?

Respuesta. La verdad es que estoy muy contento con la temporada hasta ahora, hemos tenido algún momento malo como el de Indianápolis rutero y el óvalo en Gateway, que se nos escaparon un poco de lo que podíamos controlar con ese fallo mecánico y luego el accidente. Pero luego estuvimos trabajando un montón para llegar a estas últimas tres carreras y, de momento, las dos primeras no podían haber salido mejor, así que muy contento.

En general, creo que hemos estado siempre ahí peleando, hemos entrado en los Fast Six en muchísimas carreras y hemos ido muy rápido, tanto en óvalos como en urbanos y ruteros.

P. ¿Se llega con especial presión por encarar el final de temporada como el claro favorito?

R. ¿Presión por llegar primero? La verdad que no. Creo que es un poco mejor que llegar segundo. Perdimos el liderato en Gateway, nos quedamos a 10 puntos de Pato [O'Ward] y ahí no se está tan a gusto como cuando vas liderando con puntos de ventaja, porque tienes que hacer mejores resultados que los demás y asegurarte acabar por delante y hacer fines de semana mejor que tus rivales. En cambio, ahora ya tenemos ese trabajo hecho. Si conseguimos estar delante, mejor que mejor, pero si no, también hay maneras de seguir siendo campeones.

P. La última cita de la temporada es en un circuito en el que nos ha corrido nunca, pero su principal rival sí. ¿Supone un gran hándicap?

R. Sí que es verdad que Pato ha corrido en Long Beach, yo nunca, no conozco el circuito, pero este fin de semana no es como Detroit, donde solo había una sesión de libres y aun así pudimos hacer podio en la segunda carrera. Aquí hay dos sesiones y están separadas por un día, lo que ayuda un montón para aprender todo y sacar el máximo partido.

P. ¿Con qué planteamiento se llega a un final de temporada como este? ¿Se puede ser conservador?

R. Creo que aquí en IndyCar es una categoría donde no se puede ser conservador, porque cambia todo mucho de una vuelta a la otra y de un pitstop al siguiente. Se ha visto en otras carreras, donde todo parece que va encarrilado o viceversa y luego cambia de repente. Creo que se tiene que ir al máximo que se pueda, obviamente con cabeza. Pero todos los puntos cuentan, todas las posiciones cuentan y al haber tantas paradas en boxes, si pierdes un segundo en el pitstop del primer relevo, al final de la carrera se traduce en 10. Como son tan largas las carreras, no puedes ser ni un poquito conservador.

P. Su rival por el título asegura que lo tiene imposible, ¿considera que le pone todos los focos sobre su garaje?

R. Yo creo que es verdad. Él la única opción que tiene es o ganar o quedar segundo, que ya lo ha hecho dos veces esta temporada, así que no es ninguna locura. Pero nosotros vamos muy bien, siempre estamos luchando delante. No creo que hayamos llegado hasta aquí por algún fin de semana de suerte y haremos lo mismo en este. No va a cambiar porque sea el último o nos estemos jugando el campeonato.

P. ¿Se ha hablado ya algún tipo de orden de equipo para respaldarle este fin de semana?

R. Desde el primer día no las ha habido. No han beneficiado a Ericsson, ni a Jimmie, ni a Dixon, ni a mí porque sí. Está claro que su objetivo es que un coche sea ganador a final de año y ahora solo estamos nosotros con opciones de serlo antes de esta carrera. Creo que si tiene que haber algún momento en el que me puedan echar una mano –sobre todo quitando puntos a otros equipos o con estrategias para quedar delante–, harán lo que haga falta.

Lo único que aquí no es como en la F1, donde ves que en recta de repente se apartan y dejan pasar a un compañero, pero sí intentarán quitar el máximo posible de puntos a nuestros rivales.

P. Durante los últimos nueve meses ha sido compañero de grandes campeones en categorías estadounidenses como Scott Dixon (6 veces campeón de IndyCar) o Jimmie Johnson (7 veces campeón de NASCAR), ¿qué consejo le ha impactado más?

R. Compartir equipo con campeones como Johnson y Dixon, ha propiciado que me hayan dado muchos consejos que no voy a desvelarte (risas). No, en serio, me han dado muchísimos, pero son más detalles que te ayudan a reflexionar un montón y a tenerlo claro, no tanto una frase destacable.

P. ¿Ha pensado ya en alguna posible celebración?

R. Para nada; no está ganado, ni mucho menos. Así que pienso en cómo ganar la carrera para poder ganar el campeonato y luego ya saldrá lo que tenga que salir (risas).