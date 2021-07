Newgarden: Palou es el más completo de las nuevas estrellas de IndyCar

Se ha hablado mucho de la renovación generacional en la IndyCar 2021, y si bien Patricio O'Ward y Rinus VeeKay han ganado carreras en sus segundas temporadas a tiempo completo en la categoría, y Colton Herta vuelve a destacar en el equipo Andretti Autosport, Newgarden cree que Palou es actualmente el “más completo” de todos.

Palou, en su segunda temporada en IndyCar y la primera en Chip Ganassi Racing, actualmente lidera el campeonato con 39 puntos de ventaja a falta de seis rondas, tras haber acumulado dos triunfos y otros cuatro podios.

Newgarden, que sumó la primera victoria de la temporada del equipo Penske en Mid-Ohio este domingo, dijo de Palou: "Le daría las calificaciones más altas de todos los jóvenes. Creo que es el más completo viendo lo que hace".

"Mira la cosecha joven del campeonato. Hay un gran talento en esta categoría de arriba a abajo, ya sean jóvenes, de mediana edad o viejos. Y entre los recién llegados y la generación joven, él parece ser el más completo de todos".

“No creo que sea una sorpresa lo que está haciendo. Se ha convertido en un buen competidor, alguien con quien tendrás que pelear como todos los demás. Tienes que ser mejor que él y ser consistente".

A Newgarden, que actualmente es cuarto en el campeonato, a 69 puntos de Palou, se le preguntó si para ganar su tercer título necesita concentrarse en batir a Alex en las seis carreras que quedan.

"Tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos cada fin de semana", dijo el de Hendersonville, Carolina del Norte. "Suena cursi, pero es la verdad. Es bastante simple. Esa es nuestra filosofía".

"Cada fin de semana es una historia. Todos cuentan. Al final, estas próximas seis carreras suman todas".

"No podemos permitirnos el lujo de cometer errores. Pero no creo que eso cambie nuestro enfoque. Estamos ahí para maximizar nuestro potencial cada fin de semana.

"No creo que solo tengamos que mirar a Alex. Creo que estamos centrados en nosotros mismos y en lo que podemos hacer. Tenemos que ser fuertes, pero creo que tenemos que hacerlo en todos los puntos de cualquier campeonato".

Newgarden ha liderado 172 de las últimas 205 vueltas de carrera, pero perdió las dos anteriores en las últimas vueltas debido a la estrategia (Detroit) y a un fallo mecánico (Road America).

Sobre la pregunta de si estaba seguro de que la mala suerte acabaría pronto, contestó: "No se puede predecir lo que van a hacer los dioses de las carreras... Es como si la luz no estuviera brillando correctamente durante el día. A veces está un poco oscuro, no les gustas...".

“Creo que el rendimiento ha estado ahí. No puedo predecir lo que sucederá cada fin de semana, si algo va a salir bien o mal. Si miro solo los hechos de lo que estamos haciendo, lo que está bajo nuestro control como organización, lo que la gente está haciendo a nuestro alrededor, todos están haciendo su trabajo".

"Hemos estado en la pelea literalmente todos los fines de semana. Obviamente, tuvimos un pequeño paso atrás en Indianápolis. Aparte de eso, hemos estado luchando por victorias todos los fines de semana".

“No me obsesioné, sabía que lo estábamos haciendo bien. Y por supuesto que en algún momento si sigues haciendo eso, va a cambiar la suerte, las cosas nos van a brillar de manera diferente".

"Como dije, hemos estado en la pelea casi todos los fines de semana… Tenemos que seguir así. Es bastante fácil sufrir pérdida de rendimiento en esta categoría de una semana a otra. Tenemos que asegurarnos de que somos consistentes".