¿Qué son y cómo se diferencian los LMH y LMDh en Le Mans 2023?

Se trata de dos reglamentos diferentes con los que un fabricante puede construir un coche para la máxima categoría del WEC. De esta manera, en los 16 Hypercars que participarán en Le Mans este año hay nueve LMH y seis LMD.

LMH son las siglas de Le Mans Hypercar, un reglamento que está en vigor en el WEC desde 2021, mientras que LMDh es uno nuevo para 2023, pero nunca verás el nombre escrito, no es oficialmente un acrónimo, pero es fácil de adivinar, dado que fue algo formulado por el Automobile Club de l'Ouest en Le Mans y la IMSA, que tiene sede en Daytona.

Esa pequeña 'h' al final se refiere al hecho de que esos vehículos, al igual que sus rivales LMH, incorporan tecnología híbrida. Los dos tipos de coches son muy diferentes, pero muy similares en otros aspectos.

La normativa LMH permite a un fabricante diseñar y desarrollar su propio vehículo de arriba a abajo, o mejor dicho, del morro al alerón trasero, incluyendo los elementos del sistema híbrido, que, si está presente, debe hacerlo en el eje delantero.

No es obligatorio, puesto que los LMH de Toyota, Peugeot y Ferrari tienen tracción a las cuatro ruedas, pero el Glinkenhaus y el Vanwall son coches no híbridos que solo entregan la potencia a través de las ruedas traseras.

El reglamento LMDh exige a los participantes que utilicen un alto grado de componentes estándar, lo que se conoce como la columna vertebral del vehículo, que incluye el monocasco y la suspensión, con diseños de LMP2 de nueva generación de los cuatro constructores autorizados: ORECA, Dallara, Ligier y Multimatic.

El sistema híbrido del eje trasero es común en todos los coches, con una combinación de piezas construidas por Bosch, Williams Advanced Engineering y Xtrac, que suministran respectivamente la unidad generadora del motor [MGU], la batería y la caja de cambios. El fabricante solo desarrolla la aerodinámica, suministra el elemento de combustión interna de la cadena cinemática y tiene libertad para hacer lo que quiera con la electrónica.

El concepto de los coches puede ser muy diferente, pero las normas se han redactado para garantizar que alcancen el mismo nivel o similar en cuanto al rendimiento. Un principio clave de los LMH y LMDh son las llamadas ventanas de rendimiento en las que debe encajar cada vehículo, con unos objetivos de carga aerodinámica y resistencia que son iguales, lo mismo que con la potencia máxima y el peso.

Otro valor muy importantes es permitir que los fabricantes puedan dar aspectos distintos a los coches, e incorporar detalles que se asemejen a los que se ven en la calle, aunque sin duda, el más extremo es el Peugeot 9X8 LMH que no tiene un alerón trasero al uso.

¿Qué pasó con los LMP1?

Los Hypercars son los sustitutos de la categoría LMP1, cuyos orígenes se remontan a mediados de los noventa, y tomaron el relevo al inicio de la temporada 2021 del WEC, cuando aparecieron los primeros coches LMH. El punto de partida en el camino hacia las nuevas reglas fue la decisión de Porsche de poner fin a su participación en LMP1 a finales de 2017, lo que dejó a Toyota como la única firma después de que Audi también se fuera.

Los creadores de las normas, la FIA y el ACO, comenzaron a trabajar en un sucesor en la primavera de 2018, con el objetivo de reducir los grandes costes de los LMP1, cuando se llegó a decir que el presupuesot estaba en más de cien millones de euros. De ahí surgió la idea de permitir a los fabricantes que sus departamentos de estilo participaran en el diseño de los vehículos.

A finales de 2018, se publicó el primer reglamento LMH, pero nadie se podía imaginar el rumbo que acabaría tomando. Los dos grandes giros llegaron en junio de 2019 y enero de 2020, puesto que en la primera de las ocasiones se introdujo el Balance of Performance [BoP], para igualar la carreras, y seis meses después se anunció el concepto LMDh para unirse con la IMSA.

Alpine was granted an extra year of homologation to run its LMP1 entry in 2022.

Photo by: Marc Fleury