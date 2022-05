Bagnaia siente "alivio" tras su victoria en Jerez

Cargar reproductor de audio

Después de una intensa lucha contra el vigente campeón del mundo, el piloto de Ducati consiguió mostrarse más fuerte que Fabio Quartararo y cruzar la bandera a cuadros como el gran protagonista de la sexta carrera del año, firmando su primera victoria de 2022 este domingo en el Gran Premio de España.

El piloto italiano ha celebrado con ganas esta primera vez en el escalón superior del podio, ya que llegó a Jerez con dolores de hombro y un palmarés que recuperar, debido a un comienzo de curso no muy alentador para Ducati. "Hemos tenido muchísimas dificultades en el arranque de temporada, y desde los test no hemos parado de trabajar", introdujo Bagnaia tras concluir la carrera.

"El año pasado, en las últimas careras, adelantaba a Jorge Martín y ya estaba seguro de poder ganar. Pero aquí, como hacía mucho que no era competitivo, he tenido un poco de miedo hasta el final, pero hemos hecho un gran trabajo y merecemos este resultado, porque hemos trabajado muchísimo".

"No ha sido fácil", aseguró. "Porque llevamos atrás desde el principio de año, pero al final hemos podido luchar y ganar, así que estoy muy contento", confirmando que, pese a su dolor en el hombro, ha podido recuperar las buenas sensaciones que le brindó Ducati el año pasado.

"Finalmente nos ha salido todo bien y me siento muy feliz y muy contento, porque volvemos a tener nuestro potencial o más porque el año pasado en este circuito no podíamos con respecto a Fabio [Quartararo], que era invencible, así que hoy hemos conseguido algo maravilloso".

Una victoria que, asegura, "ha sido un alivio".

"Pienso que ganar aquí, en un circuito donde Fabio [Quartararo] fue imbatible el año pasado, es un gran resultado".

"Hemos sacado diez segundos al tercero y el ritmo era increíble, esperaba un buen ritmo, pero ha sido emocionante"

"Estoy muy feliz, esta es una victoria también para la gente que me ha ayudado, porque no ha sido fácil, así que quiero darle las gracias a todas las personas que me han ayudado esta semana con mi hombro, y también me gustaría agradecérselo a mi familia".

"He pasado mucho tiempo muy nervioso en casa, un periodo difícil pero intenso, que me ha ayudado mucho a entender las cosas", aseguró.

Respecto a si está preparado para la lucha por el Mundial, el italiano prefiere mantenerse al margen.

"Ya veremos, quería empezar con este nivel y ya veremos lo que puedo hacer", concluyó Bagnaia.