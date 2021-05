Después de las tres jornadas de test en las que tomó parte con Aprilia a mediados del pasado mes de abril en el Circuito de Jerez, Andrea Dovizioso volvió a subirse este martes y miércoles a la RS-GP 2021 en el Circuito de Mugello, donde la lluvia impidió que corredor italiano pudiera realizar demasiadas vueltas.

Una vez más, Dovizioso cerró la puerta a volver a competir en MotoGP este año como invitado por la casa de Noale, aunque si admitió que “sería interesante” hacer un nuevo test para seguir conociendo el prototipo con el que Aleix Espargaró está luchando, este año, permanentemente con los pilotos punteros de la categoría.

Dovizioso anunció en 2020 que iba a tomarse un año sabático después de que Ducati no le renovara su contrato ni le llegaran ofertas para correr este año en la clase reina. Pero el de Forli siempre ha dejado claro que no estar en MotoGP este curso es algo accidental y que se prepara para volver en 2022 en un proyecto que le seduzca, algo que hasta ahora parece que no están logrando en Aprilia.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, el italiano dijo que “no está en el plan” hacer un wild card con Aprilia.

"No hemos hablamos de eso porque nuestro plan era hacer estos dos test. Desde el principio lo he tenido claro y era la verdad. Quería hacer dos entrenamientos (con Aprilia) y esto es lo que hemos hecho.

Sin embargo, Dovi dejó una puerta abierta a cualquier posibilidad cuando admitió que "después de esto, hablaremos de estos test y del futuro".

Cuando le insistieron si le gustaría correr alguna carrera como invitado, o hacer nuevos test, Dovi se remitió al plan.

“Sobre la carrera, no creo que sea importante hablar de ello porque no estaba en el plan para mí en ningún momento. Todavía no puedo ir fuerte con esta moto, así que tengo la sensación de que no hay razón en este momento para pensar en las carreras. Sobre hacer más test, ya veremos. Tal vez tenga la oportunidad de hacer alguno más, pero tenemos que hablar de eso”.

De las dos jornadas de Mugello, el italiano no ha podido sacar muchas conclusiones por la lluvia.

“No tengo muchos comentarios que aportar a Aprilia porque no pudimos girar, especialmente en Mugello porque cuando haces la primera prueba y cambias la moto siempre es un gran cambio y necesitas tiempo para darte cuenta y entender muchas cosas, muchos detalles ”, dijo.

Respecto a Jerez, donde Dovi hizo mucho hincapié en la posición sobre la moto, reconoció cambios.

“Todo ha cambiado. La primera es la posición [de conducción], y después puedes empujar e intentar comprender todas las áreas. Tengo algunas ideas, pero tienes que poder empujar y ser rápido para entender todos los detalles. Es importante entender las sensaciones cuando estás yendo fuerte, pero todavía no puedo tener esa sensación”.

El ex de Ducati no quiso valorar demasiado en qué momento están sus opciones de volver el año que viene a MotoGP, ni si Aprilia era su mejor posibilidad de futuro.

“En estos momentos estoy viviendo mi vida día a día, así que no tengo ningún estrés por este tema, porque si hubiera una buena opción para mí la cogería. No sé que pasará con mi futuro, creo que aún no es el momento de hablar sobre ello, enfrió las opciones.

“Estoy bastante feliz, tengo más tiempo para hacer otras cosas que las que hice durante los últimos 19 años, y eso es bueno”, cerró el de Forli.

Las fotos de Dovizioso con la Aprilia en el test de Jerez

