Miller, furioso por cómo se mostró en TV el accidente de Dupasquier

El pasado sábado, durante la clasificación de Moto3 del Gran Premio de Italia, el piloto de de 19 años Jason Dupasquier tuvo un terrible accidente en la Q2 y sufrió lesiones que finalmente resultaron mortales.

Mientras el suizo era atendido en la pista, por televisión se repitió en varias ocasiones el accidente, antes de pasar a emitir las imágenes en directo de lo que ocurría sobre el asfalto.

A Jack Miller, que en ese momento estaba en el box preparándose para el FP4 de MotoGP, no le hizo ninguna gracia ver esas imágenes, y esa noche obligó a apagar los televisores en el hospitality de Ducati debido a la cantidad de repeticiones del accidente que estaban mostrando.

"Anoche (sábado) teníamos una cena, teníamos Sky TV en el hospitality y obligué a todo el mundo a apagar las televisiones porque creo que vi 10 putas repeticiones del accidente", dijo Miller.

"Creo que esto es inaceptable. No conoces la situación, no sabes lo que está pasando. Todos esperábamos y rezábamos para que esta mierda no pasara. Aunque tengan esas imágenes, no deberían hacerlo".

"Este es el mundo en el que vivimos, todo depende de los medios de comunicación y de conseguir vistas. Así que es lo que hay".

La cobertura televisiva de los accidentes ya ha sido objeto de críticas, sobre todo después del aterrador accidente entre Johann Zarco y Franco Morbidelli en el Gran Premio de Austria del año pasado.

El ganador del GP de Italia, Fabio Quartararo, dijo el sábado que las imágenes en directo atendiendo a Dupasquier no fueron "agradables" de ver, pero admitió que no es una situación fácil para las cadenas.

"En realidad, el año pasado, creo que fue en Austria, vimos el accidente muchas veces y hoy lo hemos visto creo que una o dos veces", comentó Quartararo. "Luego hemos visto también las curvas, el helicóptero. No es una escena agradable de ver antes de que te vayas a poner a 350km/h minutos después".

"Supongo que no es fácil para nosotros, pero tampoco para las televisiones. Así que, sí, hay que hacer un reset cuando empiezas y tratar de centrarte en tu trabajo".

Brad Binder cree que la cobertura de los accidentes también puede ser positiva porque "tranquiliza" al piloto si ve "algún movimiento" del corredor implicado.

"No es agradable verlo, pero al mismo tiempo es muy bueno ver cuando las cosas van bien y ves algún movimiento o algo así, realmente te tranquiliza", afirmó el de KTM.

