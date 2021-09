Mir no quedó "realmente satisfecho" con su podio en Aragón

El piloto de Suzuki remontó desde la séptima posición de la parrilla en Aragón para conseguir su primer podio desde el GP de Estiria, pero terminó a casi cuatro segundos de la victoria.

Esto dejó a Mir insatisfecho con el resultado, ya que consideraba que tenía ritmo suficiente para disputar el triunfo a Francesco Bagnaia y Marc Márquez, pero dice que se vio limitado por la falta de aceleración con la que lucha actualmente en una Suzuki que no ha evolucionado mucho a lo largo de 2021.

"No estoy realmente satisfecho por la tercera posición", dijo Mir.

"Creo que durante el fin de semana hemos mostrado un buen ritmo para luchar por la victoria".

"Creo que lo peor de esta carrera fue el principio. He intentado adelantar a todos los pilotos que he podido, pero en algunos momentos estaba detrás de Jack (Miller) y detrás de Aleix (Espargaró), y era difícil adelantarlos".

"Luego he conseguido adelantar y ellos (Bagnaia y Márquez) estaban realmente lejos en ese momento. Entonces mi ritmo era realmente similar al de ellos, pero estaban demasiado lejos.

"Estoy contento con el rendimiento, pero hoy no hemos podido luchar por la victoria. Por eso no estoy tan contento, pero siempre un podio es un podio. Con nuestra aceleración, salir séptimo no es lo mejor".

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Dorna

"Es difícil adelantar, tengo que esperar un error del piloto que tengo delante porque si no es muy difícil para mí adelantar".

"Hoy me costaba un poco parar la moto y perdía mucho en la recta larga para acelerar. Así que es algo en lo que debemos trabajar y solucionar este problema para Misano".

Su compañero de equipo, Alex Rins, ha podido remontar hasta la 12° posición tras clasificarse 20° en Aragón, pero dice que su progreso se vio frenado por un problema "extraño" con su neumático delantero duro.

"Una carrera muy, muy difícil", dijo Rins.

"En la primera parte he podido adelantar a muchos pilotos en la salida".

"Luego, antes de entrar en la recta larga en las primeras vueltas estaba intentando adelantar a algunos pilotos, pero teniendo cuidado con el neumático trasero porque era superfácil destruir el neumático".

"Cuando he adelantado a Pol Espargaró, tenía a (Takaaki) Nakagami a 0.4s, 0.7s por delante pero entonces ha pasado algo extraño".

"Empecé a sentir que la parte delantera era superdifícil de pilotar, superdifícil de parar la moto, cada vez que inclinaba la moto sentía como el neumático iba y se cerraba".

"Pero luego he rodado (tan tranquilo) como he podido, y luego las últimas vueltas detrás de (Iker) Lecuona, era muy, muy difícil adelantarle, frenaba muy tarde".