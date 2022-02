Lamborghini: decisión inminente de un LMDh para 2024

El jefe de Lamborghini Motorsport, Giorgio Sanna, ha revelado que la junta directiva tomará una decisión sobre un coche que utilizaría la misma columna vertebral del chasis construido por Multimatic y el V8 biturbo que los LMDhs que están desarrollando las marcas hermanas del grupo Volkswagen, Porsche y Audi, "en cuestión de semanas, no de meses".

"Si tomamos la decisión de empezar a correr en esta categoría, queremos estar listos para 2024 y, por tanto, el reloj corre rápido", dijo Sanna a Motorsport.com.

"Esto significa que la decisión está cerca de ser tomada: debería hacerse dentro de unas semanas".

Los últimos comentarios de Sanna se producen más de tres meses después de que afirmara que Lamborghini estaba "cerrando" una decisión sobre un proyecto que se esbozó por primera vez el verano pasado.

Cuando se le preguntó si el plazo actual representaba un retraso en el proceso de aprobación, respondió: "Es una decisión importante para la empresa, la mayor inversión jamás realizada por la empresa en el deporte motor”.

"Y no se trata sólo de una cuestión de inversión, sino también de una estrategia que debe ir unida a la línea de productos”.

"Cuando hay que tomar este tipo de decisiones para entrar en una categoría de alto nivel, hay que alinear a toda la empresa”.

"Este tipo de evaluación lleva tiempo".

Giorgio Sanna says the decision will be taken in a matter of weeks

Photo by: Lamborghini Super Trofeo