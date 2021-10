Evans amplía el liderato sobre Tanak en Finlandia

El piloto de Toyota se vio presionado en la primera especial de la mañana cuando Tanak le sacó un pellizco de su ventaja antes de que el galés respondiera con una declaración de intenciones en el tramo 17 cuando Evans le sacó 3,5s a su rival.

Como resultado, Evans llegará a las dos últimas etapas del rally con una ventaja de 12,2s sobre el campeón del mundo de 2019. Craig Breen, de Hyundai, no ha podido acercarse a los dos primeros, pero se ha mantenido tercero en la general, a 19,1s de distancia.

El piloto comodín de Toyota, Esapekka Lappi, se mantiene en la cuarta posición por delante del líder del campeonato, Sébastien Ogier. El dúo de M-Sport Ford, Gus Greensmith y Adrien Fourmaux, terminó el bucle en una distante sexta y séptima posición, respectivamente.

Thierry Neuville, de Hyundai, estuvo ausente de la acción debido a los daños irreparables causados por una fuga de agua el sábado, pero el dúo de Toyota, Takamoto Katsuta y el favorito antes del evento, Kalle Rovanpera, volvieron a la acción tras los abandonos del día anterior.

El cara a cara entre Evans y Tanak se reanudó desde el inicio de la primera especial del día y fue Tanak quien se impuso.

Sin embargo, el piloto de Hyundai solo pudo sacarle 0,4s a su rival en la especial 16, Laukaa (11,75km), lo que redujo la ventaja en la general a 8,7s.

Lappi se situó a la cabeza de la categoría de los mejores del resto al marcar el tercer mejor tiempo en el resbaladizo tramo de grava, mientras que Breen perdió 6,5s tras un trompo en un cruce, pero se mantuvo en una cómoda tercera posición en la general.

El retornado Katsuta se situó entre Lappi y Breen en la tabla de tiempos, ya que Ogier optó por retirarse para guardar sus neumáticos para la Power Stage con la que finalizó el rally.

Los aficionados locales se alegraron de ver a Rovanpera volver a los tramos, pero la estrella de Toyota, de 21 años, declaró que el día no sería más que un "reconocimiento de alta velocidad", ya que tanto el piloto como el coche no estaban al 100%.

"Los mecánicos han hecho un gran trabajo para volver a poner el coche en marcha, pero también seguimos arrastrando algunos problemas con el coche, así que hoy no iremos a toda velocidad. También me lastimé la espalda en el impacto de ayer, así que no iremos a toda velocidad ni saltaremos hoy", dijo Rovanpera.

"Para nosotros este día será un reconocimiento de alta velocidad para el futuro, pero estamos ahí por los puntos del fabricante si pasa algo con Elfyn o Seb".

Cualquier sugerencia de que Evans iba a ceder ante la presión quedó en suspenso con una impresionante exhibición para ganar la especial 17.

Evans sacó 3,5s a Tanak en la famosa prueba de Ruuhimaki mientras el Toyota se deslizaba por la mezcla de cruces estrechos y series de saltos a gran velocidad.

Breen fue el tercero más rápido de la etapa por delante de Lappi, Ogier y Katsuta.

Fourmaux protagonizó el momento más espectacular cuando el francés se lanzó en un salto de 57 metros sobre la meta volante artificial de la etapa.

El Rally de Finlandia concluye con una segunda pasada por los tramos de la mañana, con el último de la prueba en Ruuhimaki como Power Stage.

Clasificación general del Rally de Finlandia del WRC 2021 - mañana del domingo