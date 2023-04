Marcus Gronholm vuelve a la competición en rally

Cargar reproductor de audio

Gronholm estará al volante de un Subaru Impreza con especificación de 2008 en la nueva prueba que se celebrará en Varzi, al norte de Italia, del 24 al 27 de mayo, y que está abierta a vehículos del Grupo A desde 1994 hasta la era del World Rally Car que finalizó en 2021.

También se ha confirmado que Gronholm se reunirá con su copiloto Timo Rautiainen, que ayudó al finlandés a conseguir sus dos títulos del WRC en 2000 y 2002 con Peugeot, para la prueba de asfalto de siete etapas.

El rally también será la primera aparición competitiva de Gronholm desde el Rally de Suecia en 2019, donde él y Rautiainen pilotaron un Toyota Yaris WRC.

Gronholm se ha mantenido conectado con los rallyes desde su retiro y desempeña un papel activo en la carrera del campeón del WRC2 de 2022, Emil Lindholm, y la aspirante a estrella del WRC Jari Huttunen, junto con su hijo Niclas, que compite en rallycross.

"Fue muy agradable recibir esta oferta de Andrea (Adamo, asesor de Logiman Mythical Cars Rally). Hace tiempo que no conduzco, no recuerdo la última vez, creo que fue en Suecia (en 2019)", dijo Gronholm.

"La prioridad para mí es divertirme un poco - nada más. No quiero que la gente empiece a esperar un gran resultado o que empuje demasiado de mi parte. No vuelvo para ser campeón del mundo y no voy a conducir como un idiota. Me limitaré a disfrutar de la conducción y del ambiente que rodea a este evento".

"Entiendo que habrá muchos aficionados en la ciudad y en los tramos, así que intentaré entretenerlos y pasar un buen rato con ellos".

Petter Solberg, Subaru Impreza WRC Foto: Sutton Images

"Esto es lo principal para mí. Conducir el Subaru es quizás un buen plan de Andrea; ok, tengo algo de historia con este coche, pero no tan grande. Si estuviera conduciendo el (Peugeot) 206 WRC, entonces quizás estaría tentado de pensar que era 2002 otra vez y podría empujar como el demonio".

Gronholm ha pilotado anteriormente el Impreza 2008 -la última iteración del Impreza que corrió con el equipo de fábrica Subaru WRC- en una selección de pruebas, incluido el Rally WRC de Portugal en 2009.

El coche fue desarrollado en gran parte por Markko Martin, que fue piloto de pruebas oficial de Subaru, mientras que Petter Solberg y Chris Atkinson pilotaron el Impreza en pruebas del WRC en 2008.

Tras retirarse del deporte, Martin ha sido durante mucho tiempo mentor y socio comercial del campeón del mundo de 2019 y actual estrella de M-Sport, Ott Tanak.

Aunque esta semana, Tanak confirmó que esta asociación ya ha terminado.

"Mi mentor desde hace mucho tiempo Markko Martin ha decidido tomar nuevos desafíos en su vida", dijo Tanak en una publicación en las redes sociales.

"Ha sido un viaje increíble junto a él durante todos estos años en el WRC. Siempre ha sido capaz de ver las cosas desde una perspectiva diferente y me ha ayudado a tomar grandes decisiones".

"Le estaré eternamente agradecido por todo lo que ha hecho por mí. Todo lo mejor para el futuro".