El deseo de Pajari de cara a la prueba decisiva por el título del WRC

Sami Pajari espera que la prueba decisiva de esta semana en Cerdeña, en la que se dirimirá el título del Campeonato del Mundo de Rally entre tres pilotos, se decida por la "pura habilidad al volante" y no por problemas que afecten a los aspirantes al título.

El piloto de Toyota llega a la última prueba a 17 puntos del líder del campeonato, Elfyn Evans, de l , con un máximo de 35 puntos en juego en las etapas de tierra de Cerdeña. Mientras Pajari se centra en superar a Evans, su compañero de equipo en Toyota, Oliver Solberg, también está en la lucha por conseguir su primer título mundial, a solo cuatro puntos del finlandés.

Pajari admite que no se encuentra en la "mejor posición", pero está dispuesto a dar lo "mejor de sí mismo" para conseguir lo que sería un título mundial extraordinario en su segunda temporada como piloto a tiempo completo en Rally1.

Pero, sobre todo, el finlandés desea que la lucha por el título no se decida por pinchazos o problemas mecánicos. En Chile, en la última prueba, Evans sufrió un pinchazo en la penúltima etapa que mermó sus opciones al título.

"Estamos bien metidos en la lucha, [pero] no es la mejor posición. Seguimos estando muchos puntos por detrás de Elfyn y, por supuesto, la posición en la carretera es complicada, pero eso es otra cosa. Estamos todos muy cerca unos de otros, luchando por la victoria", afirmó Pajari.

"Espero que podamos hacer una buena carrera y que, con suerte, no haya demasiados problemas para ninguno de nosotros. Ojalá podamos decidir el ganador solo por la habilidad al volante, pero nunca se sabe.

"Es un rally complicado y me gusta mucho correr aquí. Es muy complicado y hemos visto muchas veces que puede surgir algún problema e e con los neumáticos o que otras cosas puedan salir mal, así que normalmente no es demasiado sencillo. Pero espero que podamos dar lo mejor de nosotros mismos con mi pilotaje y con el coche, aunque también necesitamos que la suerte nos acompañe un poco".

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

La FIA modifica la asignación de neumáticos para la prueba decisiva por el título

Los neumáticos han sido un tema candente esta temporada, lo que ha llevado a la FIA a tomar medidas para las dos últimas pruebas de la temporada, tras la avalancha de fallos sufridos en el Rally de Paraguay.

En el siguiente Rally de Chile, la asignación de neumáticos Hankook de la para las tripulaciones de Rally1 aumentó de 28 a 36 neumáticos. También se introdujeron zonas de cambio de neumáticos que permitían a las tripulaciones sustituir dos neumáticos desgastados por dos nuevos para aliviar parte de la presión sobre el caucho. Resultó ser una medida bien acogida por pilotos y equipos.

La semana pasada, la FIA de la emitió un boletín a los equipos en el que confirmaba otro ajuste en la asignación de neumáticos y en el reglamento para la última prueba de esta semana en Cerdeña.

A los equipos de Rally1 se les asignarán 40 neumáticos " " [incluido el shakedown], cuatro más que en Chile. A los equipos de Rally2 se les aumentará la asignación a 30 neumáticos.

Volverán las zonas de cambio de neumáticos, y las tripulaciones podrán cambiar dos neumáticos " " en las zonas de repostaje 2,5, 7 y 10 durante los bucles de las etapas del viernes y el sábado. El domingo, las tripulaciones podrán cambiar los cuatro neumáticos en la zona de repostaje 13, situada antes de las dos últimas etapas.

El número de miembros del personal autorizados a operar en estas zonas de cambio está limitado a cuatro por fabricante de Rally1 y a dos para el resto de competidores.

Los vehículos de los equipos podrán acceder a la zona como muy pronto 15 minutos antes de la hora prevista de llegada del coche de rally al que prestan apoyo. Los miembros del equipo solo podrán suministrar neumáticos " " a la tripulación. Queda prohibido proporcionar cualquier tipo de asistencia, herramientas o piezas de recambio.