Rea empieza el año mandando en Jerez

Jonathan Rea no completó ninguna tanda el miércoles en condiciones de lluvia y en vista del pronóstico meteorológico tenía previsto saltarse también la jornada del jueves. Sin embargo, el pentacampeón del WorldSBK salió a la pista a primera hora de la tarde, cuando ya se había secado lo suficiente como para poder usar neumáticos lisos.

Inmediatamente se colocó en la tercera posición de la clasificación, antes de situarse primero pasadas las 15:00, hora local, con un tiempo de 1:40.983. Tras liderar el test en este mismo escenario en noviembre, apenas 19 vueltas le sirvieron para hacer lo mismo en el primer test del año. En la última parte de la jornada de nuevo apareció la lluvia e impidió bajar los registros.

Su ex compañero en Kawasaki, Toprak Razgatlioglu, lideró la mayor parte del día con su nueva Yamaha. No obstante, el 1:41.214 no fue suficiente y se tuvo que conformar con la segunda plaza.

El nuevo piloto de Ducati, Scott Redding, fue una vez más el mejor corredor de la marca con el tercer puesto, mientras que Sam Lowes, quien lideró la sesión brevemente, fue cuarto y sufrió una caída en la curva 9 por la tarde.

Michael van der Mark quedó inmediatamente por detrás de su ex compañero de equipo de Yamaha, a más de un segundo, con el líder de la jornada del miércoles, Leon Haslam, sexto y mejor Honda con un tiempo de 1:42.797.

Loris Baz (Ten Kate), séptimo, superó a la otra Honda, la de Álvaro Bautista, octavo, con Michael Ruben Rinaldi (Barni Racing) y Federico Caricasulo completando el top 10.

Por su parte, el argentino Leandro Mercado, que para 2020 se incorporó al equipo Motocorsa Racing, nuevo en la categoría, ocupó la 17° posición del clasificador con la Ducati.

La mayoría de los equipos se dirigirán hacia Portimao para realizar dos días más de pruebas el domingo y el lunes, aunque Kawasaki no participará y en su lugar realizarán algunas tandas en Montmeló después de un día de rodaje el lunes.

Repasa las imágenes de las pruebas del WorldSBK en Jerez de la Frontera: