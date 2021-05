Cupra saca del retiro a un as de los coches de turismo

La última vez que el español completó una temporada completa compitiendo fue en 2015, cuando terminó en tercer lugar en el TCR International Series , pilotando un SEAT León para Team Craft-Bamboo.

Tras un periodo apartado de los circuitos, Gené está de vuelta y se ha comprometido con Cupra para completar un programa doble en el FIA World Touring Car Cup (WTCR) y en el nuevo campeonato totalmente eléctrico Pure ETCR.

Gené ha disfrutado de una larga carrera deportiva, habiendo ganado carreras en la Fórmula 3000 en los años noventa y pasando posteriormente a los prototipos y a los turismos, disfrutando del éxito en el Campeonato de Europa de Turismos, en el Mundial de Turismos y en el TCR.

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR Photo by: Cupra

Viendo que sus rivales de antaño como Gabriele Tarquini y Tiago Monteiro están disfrutando de un otoño dorado en sus carreras, Gené ha dicho basta y ha decidido volver, pero no se va a colocar de nuevo el casco sólo para maquillar los números.

“Sobre todo porque me encanta correr en turismos" dijo Gené, al preguntarle la razón de su retorno con Zengo Motorsport.

“También porque he trabajado con SEAT, desde 2003, y posteriormente con Cupra y nunca he dejado de tener relación con ellos desde entonces. Este año tenemos mucho trabajo de implementación con los coches del WTCR y del Pure ETCR".

“Con el Cupra León Competición siempre he estado implicado con el desarrollo, pero no con la competición, poro desgracia. Cuando Mikel [Azcona] hizo una muy buena temporada el año pasado y estaba claro que teníamos un buen coche, la pregunta estaba encima de la mesa: por qué no volver a competir, tratar de ayudar a la marca y a Mikel y también ver si sigo siendo competitivo con un turismo de tracción delantera".

"He competido toda mi vida y lo echo de menos. Cuando veo a amigos como Gabriele [Tarquini] o Tiago [Monteiro] en la tele o miro sus resultados en los medios, era difícil para mí porque deseaba estar también allí".

"Pensaba que debería estar allí yo también, esto es lo que me gusta hacer. Es mi pasión. Sé que ya no tengo veinticinco años, que tengo cincuenta y estoy en los últimos de mi carrera deportiva, me encanta pilotar y esa sensación de los fines de semana de carreras. Me lo propuse y estoy deseando que empiece la temporada".

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR Photo by: Cupra

Gené ha estado alejado del automovilismo de alto nivel desde que corrió con un Cupra TCR las 24 Horas de Nurburgring y su única meta ahora es seguir siendo competitivo.

“Quiero ser competitivo, ese es mi principal objetivo en este momento" admitió Gené.

"Sé que en las primeras pruebas que hice con Mikel Azcona en el Cupra León Competición, me faltó un poco de velocidad, siendo sincero todavía tengo algunas décimas que ganar".

“Con el Cupra e-Racer creo que soy más competitivo, nuestros tiempos de vuelta son bastante similares. Estoy tratando de ser más rápido con el WTCR, no en ritmo de carrera, pero sí para clasificación, cuando ponemos neumáticos nuevos, porque me falta experiencia con los Goodyear, nunca los había usado antes y tengo que aprender ese tipo de cosas si quiero hacerlo bien. No quiero estar al fondo de la parrilla en todas las carreras".

"Sé que unas veces estaré más delante y otras más atrás, pero quiero ser competitivo, especialmente con mis compañeros de equipo. Es un reto difícil porque creo que Mikel es probablemente uno de los cinco mejores pilotos del campeonato".

El WTCR comenzará en el circuito alemán de Nurburgring Nordschleife el fin de semana del 3 al 5 de junio y el Pure ETCR en el Autodromo de Vallelunga, en Italia, del 18 al 20 de junio.