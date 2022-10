Tambay, campeón del ETCR: "Es más fácil pilotar un GT3"

Cargar reproductor de audio

Adrien Tambay ya se puede decir campeón del mundo. El piloto francés consiguió coronarse como el primer campeón con denominación FIA del certamen de turismos eléctrico ETCR, dentro de la estructura CUPRA EKS.

El galo, con amplia experiencia en el DTM, llegó al nuevo campeonato de turismos 100% eléctrico sin saber muy bien qué esperar, pero con la convicción de que podía hacerlo bien.

"Sabía que lo haría bien, porque siempre confié en que podría ganar el título, sobre todo al ser un campeonato en el que te tienes que adaptar rápido. He aprendido mucho de mis compañeros, y hemos podido poner en práctica todo su conocimiento", dijo en declaraciones exclusivas a Motorsport.com.

Como es evidente, Tambay dijo estar "muy orgulloso del título", especialmente al ser su primera campaña en el campeonato. "Estoy muy agradecido a CUPRA por la oportunidad y por haber pensado en mí. Ha sido un año fantástico, y me he sentido como en casa en el equipo".

Pero no fue un título fácil, y tuvo que lucharlo hasta el último momento. "Siendo sinceros, estuvimos luchando el título con todos los pilotos hasta la última carrera", reconoció. "[Maxime] Martin y [Mikel] Azcona estuvieron ahí hasta el final, así que he luchado contra todos".

Tambay destacó que lo más importante fue luchar contra sí mismo. "El CUPRA funcionaba muy bien, así que sabía que yo era mi máximo rival. Estuve en el podio de forma regular toda la temporada. Luchar contra tus compañeros de equipo estuvo bien, porque sabía que el título sería de CUPRA. He compartido muchos momentos de mi trayectoria con Mattias [Ekstrom], con Audi en el DTM, y puedo decir que es mi amigo, así que la competición entre nosotros fue muy sana. Y lo mismo puedo decir de Tom [Blomqvist] y Jordi [Gené]".

Además, tuvo la oportunidad de coincidir con dos de los grandes nombres de las carreras de turismos a nivel mundial: los mencionados Mikel Azcona y Jordi Gené. "Conocí a Jordi este año, y puedo decir que es mi amigo", dijo Tambay. "Es un tío genial, y todo un ejemplo de veteranía y de dedicación al deporte. Sigue siendo muy rápido, y ha sido un excelente compañero de equipo. Cuando era pequeño lo veía competir, así que puedo decir que soy un poco fan suyo y fue especial compartir pista con él".

Adrien Tambay, campeon del FIA ETCR 2022

"Con Azcona no he coincidido mucho, porque se fue a Hyundai este año", añadió. "Durante el fin de semana estamos todos en nuestra burbuja, pero siempre que nos encontramos en pista hemos sido muy respetuosos. Es un tío muy rápido, uno de los mejores con turismos, y haber sido capaz de ganarle es muy especial. En CUPRA estaban decepcionados tras su salida, y haber conseguido lo que él no fue capaz de hacer estuvo genial. Espero conocerlo mejor el año que viene y tener más batallas en pista".

Cuando se le preguntó por el peculiar formato del certamen eléctrico, el piloto francés se mostró a favor. "Sinceramente, me gusta bastante tener más oportunidades de correr sin tener que pensar en el resto del fin de semana. Vamos 'a tope' desde la primera vuelta, así que tienes que estar listo para ir a fondo nada más subirte al coche. También requiere de mucha improvisación, y es algo que también me gusta. Creo que este formato permite que los pilotos saquen su verdadero potencial. Si ganas este campeonato es que tienes un buen nivel".

Tambay quiso hacer hincapié en ese último punto, y no dudó en desarrollarlo. "Es una de las categorías que más he disfrutado, y creo este es el coche más difícil con el que he cometido. No tienes ABS, muy poco control de tracción, mucho peso, neumáticos casi de calle, casi 700 CV en clasificación, sin freno motor, apenas carga aerodinámica...", explicó.

"Hacer una vuelta de clasificación con este tipo de coches ha sido uno de los desafíos más grandes de mi carrera. Hasta los GT3 son muy fáciles si los comparamos con estos coches, y todos los pilotos que los han probado te dirán lo mismo. Es como montar un toro bravo".

Aunque dentro del coche se vive con emoción, desde fuera no está resultando un campeonato tan atractivo, y las cifras de audiencia aún son bajas. "Creo que la última carrera del año es el ejemplo a seguir", reflexionó, refiriéndose a compartir pista con otros campeonatos.

"Que las carreras se emitan en televisión de forma regular también es importante, y si hubiese uno o dos fabricantes más, estaríamos al nivel de la Fórmula E. No hay razón para que no sea así. En términos de espectáculo es un campeonato impresionante", recalcó.

En 2023 eso podría cambiar, con la llegada de nuevas marcas. "Sigue siendo una nueva categoría, así que todas las marcas lo harán lo mejor posible este invierno para mejorar. Es lo mismo para CUPRA, Hyundai, Alfa Romeo o las nuevas marcas que vengan", declaró Tambay, ya con la mirada puesta en revalidar el título.

"Tenemos que dar el máximo si queremos seguir al mismo nivel. Este año en CUPRA tuvimos un gran paquete, y sinceramente no sé cómo será el del año que viene. Este invierno tendrán que trabajar al máximo, y estoy deseando volver a pista el año que viene para poder seguir mejorando".

Sobre su reciente paternidad y la posibilidad de que recoja su testigo en el automovilismo, Tambay dejó claro que "será lo que quiera ser". "Me encantaría que quisiese probar, pero es un mundillo muy complicado, y desde luego no seré el padre más relajado si al final decide correr. Será ella la que decida lo que quiera hacer. Yo la seguiré queriendo, sea abogada, bailarina, piloto... El tiempo dirá", concluyó.