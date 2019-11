Hamilton, emocionado por mensajes de Alonso y Dennis

El piloto de Mercedes se proclamó séxtuple campeón del mundo en Austin, y ya está a solo un título de igualar el récord histórico de Michael Schumacher.

Recibió muchos elogios por su último éxito, pero Hamilton dice que le conmovió especialmente la manera en la que algunos de sus más grandes rivales, como Sebastian Vettel y Fernando Alonso, rindieron homenaje a lo que había logrado.

Vettel fue a ver a Hamilton después de la carrera en Austin para felicitarlo, mientras que Alonso le envió un mensaje de texto al piloto británico.

"El reconocimiento no es algo que me haga avanzar, pero es un honor cuando te felicitan otros pilotos, particularmente como Seb, que respetas tanto por su talento", dijo Hamilton antes del GP de Brasil.

"Durante años he comentado sobre su capacidad y se ha creado una relación que está en constante crecimiento. Y que se tomen un momento y demuestren ese respeto es increíble".

"Los 20 pilotos sabemos lo difícil que es hacer lo que hacemos y solo algunos de nosotros realmente sabemos lo difícil que es ganar de manera consistente año tras año. Seb es uno de esos, así que es realmente increíble".

"También recibí un mensaje de Fernando, lo cual fue bastante sorprendente. Estaba realmente agradecido por eso. Hemos pasado por un torbellino de experiencias juntos a lo largo de los años y, sinceramente, siempre he tenido respeto por lo que ha logrado y por su habilidad y su crecimiento a en McLaren".

Hamilton y Fernando Alonso fueron compañeros de equipo durante una complicada temporada de 2007 en McLaren, que acabó con el español dejando el equipo a final de año.

Y aunque Hamilton tuvo ciertos problemas en el pasado con el ex jefe de McLaren, Ron Dennis, también habló de su mensaje tras Austin.

"Ver el mensaje de Ron realmente me conmovió por dentro", explicó. "Lo conocí cuando tenía 10 años y él vio algo en mí que nadie más vio excepto mi padre".

"Me dio la oportunidad de mostrar de lo que era capaz, y de aprender y crecer. Sin él, lo más probable es que no hubiera llegado a la F1. Me habría caído por falta de apoyo económico y habría sido superado por un grupo de personas que tenían más dinero que yo".

"Así que siempre estaré agradecido a Ron y siempre tendré admiración por él. Y espero que sienta algún tipo de orgullo. Me dijo lo orgulloso que estaba, así que espero que entienda que él es parte de esto".

