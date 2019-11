Racing Point recibe el permiso para construir su nueva fábrica

Los trabajamos comenzarán a la brevedad en las instalaciones de 15.000m2, que han sido diseñadas según especificaciones supervisadas por Lawrence Stroll, dueño del equipo.

Se espera que la nueva fábrica se encuentre operativa en agosto de 2021. La misma tendrá estacionamiento para 603 autos, cumpliendo restricciones que el equipo ha tenido durante años, además de un helipuerto.

El edificio actual, que data de los primeros años de Jordan Grand Prix, se mantendrá para operaciones de logística, estacionamiento de los camiones y depósito.

"Estoy realmente feliz de haber recibido el permiso de construcción en el tiempo que queríamos", dijo Otmar Szafnauer, jefe del equipo, a Motorsport.com.

"Ahora es momento de finalizar algunos detalles y colocar los cimientos en el primer cuatrimestre del año que viene. Lo que queremos intentar es mudarnos durante el receso de verano de 2021".

"Si hacemos crecer el equipo, el lugar actual no es lo suficientemente grande. Vamos a aumentar el tamaño del equipo en otro 10-20% y para hacer eso necesitas espacio".

En su reporte donde aprueba el pedido de construcción, el Ayuntamiento de South Northamptonshire reconoció que el equipo no podría crecer en sus instalaciones actuales.

"El edificio actual de Racing Point no es adecuado para el propósito", indicó. "Existe una significativa falta de almacenamiento que afecta la operación de la organización, mínimo espacio para I&D, no hay lugar para expandir o reconfigurar útilmente el espacio existente y en esencia el edificio no es apropiado para un equipo de F1".

El ayuntamiento también destacó el impacto que el deporte tiene en la economía local.

"Al abordar la necesidad de desarrollo, es importante entender cuán importante es la F1 para el área en su conjunto y que un mayor desarrollo y la evolución de la industria es esencial para la economía de la zona y su mano de obra cualificada".

"En este sentido, una gran mayoría de los equipos de F1 tienen actualmente sus bases de operaciones en el Reino Unido y la mayoría en Motorsport Valley, en Buckinghamshire, Oxfordshire y Northamptonshire".

"Estas empresas también exportan sus productos y servicios al extranjero. Como resultado, la F1 tiene un amplio impacto en la economía, en términos de empleo, cualificaciones e innovación.

"Una serie de encuestas locales entre enero y junio de 2019 confirman que más del 50% de los empleados viven en el área de Brackley, Milton Keynes, Northampton".

