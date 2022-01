"Sainz siempre se queja, es normal", dispara Al Attiyah

Nasser Al Attiyah llega líder de la general con más de 48 minutos de ventaja antes de la segunda mitad de carrera. El qatarí ha basado su diferencia con sus principales rivales en la ventaja adquirida durante la controvertida etapa 1 del pasado domingo, donde la gran mayoría de competidores se perdió en el km 257,6 y él logró acertar a la primera con El Paso.

El piloto de Toyota, que llegaba al Dakar 2022 como principal favorito después de coronarse campeón de la Copa del Mundo 2021 junto a Matthieu Baumel, ha tenido los ojos de todo el vivac puestos en él, pero justifica su gran rendimiento con el trabajo que ha realizado entre el Dakar de 2021 y este.

"No nos perdimos en la etapa 1 porque somos los mejores (entre risas). Estamos haciendo más que otra gente que solo viene al Dakar, no es nuestro problema, y Matthieu es uno de los mejores copilotos en el mundo del cross-country. El año pasado tuvimos problemas en el décimo día del Dakar, perdimos 18 minutos y nos despedimos de la victoria. A veces sucede, y necesitas trabajar y desarrollarte como piloto, además de al copiloto, porque si estás siguiendo las marcas o a otro coche, te perderás", reflexionó el qatarí.

"Con las nuevas reglas del Dakar, los neumáticos y todo el coche están trabajando muy bien. Los últimos 6 o 7 años estábamos sufriendo un poco con los coches T1 en comparación a los buggies y ahora estamos igualados, eso hace mi vida más fácil. Es algo que quería desde hace tiempo. Si hubiéramos tenido esta tecnología comparada a la de los buggies, podríamos haber ganado el Dakar estos años"

Cuando se le preguntó por la polémica de la primera etapa, de cuyo roadbook varios pilotos se quejaron, Al Attiyah comentó: "Carlos (Sainz) siempre se queja. Es normal, no es la primera vez. Siempre cuenta alguna historia y creo que necesita respetar a la organización porque oímos que recibimos ayuda. No es justo decir que eso porque la organización ha trabado mucho para estar aquí en el Dakar. Lo siento por Carlos y Sven Quandt, pero no es justo decir que un piloto ha recibido ayuda de la organización. Esto significa que el año pasado y el anterior, cuando ganó, también pudo recibir ayuda, pero no lo decimos. Tenemos que respetar todo, y esto es lo que necesitamos en el deporte".

Motorsport.com le insistió en si había llegado a hablar con su rival del tema, a lo que Al Attiyah respondió: "No, no es mi problema. Sven y Carlos a veces se salen de la línea, pero este es el deporte cuando tienes un problema. Pero, para mí, si miras hace 3 o 4 Dakar, Lucas [Cruz] siempre comete un error. Es normal, conozco a Lucas, necesita competir porque no hace ninguna carrera fuera del Dakar. Es uno de los mejores copilotos, pero no le das la oportunidad de competir siempre. Ganamos el último mundial aquí, en Hail, en Arabia Saudí, y sabemos lo que habría aquí. No debes quedarte en casa e ir de Dakar a Dakar. Estamos trabajando muy duro, hicimos cuatro carreras el año pasado y ganamos todas, no es una broma. Intentamos trabajar duro y ganar esta prueba y ahora, con todo igual, neumáticos y suspensiones, se marca la diferencia. Estoy muy contento por tener esta tecnología, pero tenemos que respetar a la organización".