Castera sobre el Dakar 2020: "Tenemos varias cosas que mejorar"

La autocrítica y el Dakar en ocasiones no se han llevado bien, pero David Castera, nuevo director del rally, reconoce tras su primera edición al mando que tienen cosas que mejorar. Los pilotos no han quedado nada contentos con la segunda semana en Arabia Saudí, donde las velocidades medias se dispararon y donde la navegación ocupó un papel secundario.

El directivo francés reconoce que tiene ajustes que realizar, pero asegura estar contento de cómo ha ido la primera aventura en Oriente Medio.

"Creo que globalmente ha sido positivo. La gente esta muy contenta de este Dakar, de los desiertos, de los paisajes. Es eso lo que voy a guardar en mi cabeza, la opinión es de los competidores, no solo mía. Yo sé que tengo que mejorar, lo vi rápidamente y siempre hay que tener una visión de lo que haces, si no, no funcionan las cosas y no puedes evolucionar. Creo que a nivel deportivo, de los roadbook, fue bien, y hay que seguir en esa dirección. Hay cosas a mejorar en los recorridos, sobre todo en la segunda semana, que vamos muy rápido en este desierto enorme", apuntó a un reducido grupo de medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Hay que ajustar eso, pero globalmente estoy contento. Sobre todo con el tema de logística, que no se habla mucho, pero hubo que organizarlo todo en 10 meses y no fue nada fácil, fue muy intenso. Al principio teníamos miedo porque [los saudíes] trabajan diferente a nosotros, la noción de tiempo no la tenemos completamente igual. No es una crítica, pero a veces es difícil porque cuando queremos algo en Europa lo queremos para mañana y es para mañana. Pero salió bien finalmente".

Cuando Motorsport.com le preguntó si esperaban velocidades tan elevadas en las etapas de la segunda semana, Castera aseguró: "Lo hemos visto, pero un poco tarde. Cuando hemos planificado las ciudades era complicado cambiarlo todo. Yo sabía que había algo que no me gustaba en la segunda, que no era lo que yo quería en el fondo. Tenemos que trabajar si queremos volver por ahí o pensar si hay que cambiar de lugares".

Sin lugar a dudas, la nota más negativa de todo el rally fue el fallecimiento de Paulo Gonçalves tras un fuerte accidente en la etapa 7, después de una recta a gran velocidad. Castera, que fue director deportivo bajo la dirección de Etienne Lavigne antes de la llegada de Marc Coma en 2016, ya ha vivido situaciones similares, pero deja claro que le sigue dando vueltas a la cabeza.

"Es muy difícil. Lo viví en su día al lado de Etienne y es verdad que algunos años hemos tenido problemas así. Vienes aquí para todo lo contrario, para dar placer a la gente, para que se diviertan y este tipo de accidentes es todo lo contrario de lo que queremos, pero sabemos que puede pasar y es complicado. Siempre te parece que es tu culpa y le das muchas vueltas a la cabeza. Todo el mundo lo conocía y ha marcado el rally, porque era una grana figura de este deporte. Es una pena grande", respondió el francés.

Castera señala las tres principales cosas a mejorar que ya tiene en su lista de cara a la edición 2021, y asegura a Motorsport.com que llegarán nuevos cambios.

"Trabajar un poco más en el recorrido para tener un equilibrio total, faltaba algo en la segunda semana. En el roadbook también se pueden mejorar cosas y sobre todo trabajar con la versión digital y, por último, mantener la carrera al nivel que la hemos puesto, porque no es fácil. Hay que mantener el rumbo".

Fernando Alonso ha sido, sin lugar a dudas, la estrella del rally y una de las grandes sorpresas debido a su sobresaliente rendimiento en el año de su debut en la disciplina. Castera ya avisó de que podía ganar una etapa en la segunda semana, y el asturiano se quedó a solo cuatro minutos de lograrlo en la 8ª jornada.

"Sí, sí, creo que ha hecho un Dakar como todos pensábamos. Ha cometido dos errores, con la rueda y con la primera duna un poco complicada, pero eso es todo normal, ha demostrado que tiene la velocidad. Dije que podía ganar una etapa, no lo ha hecho, pero hizo segundo. Es un chico suficientemente inteligente para aprender rápidamente. Estaríamos contentos de tenerle otra vez", añadió.

