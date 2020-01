Cornejo, "contento y tranquilo" tras su segundo puesto

El chileno, consolidado dentro de la estructura oficial de Honda, tuvo una destacada actuación hoy al llevarse el segundo lugar a 5m56s del ganador de la jornada, Ricky Brabec, después de tres horas y media de acción.

"Una buena etapa para mí, una etapa larga, complicada de navegación en algunos tramos. Desde el principio venía con muy buen ritmo hasta el segundo repostaje, venía bien, sin cometer errores de navegación, había descontado mucho tiempo a algunos pilotos delante, algunos de atrás me venían descontando también pero estaba bien puesto ahí en los lugares", comentó Cornejo en diálogo con Motorsport.com en Neom.

La nota del día entre las motos la dio "un problema técnico que ha afectado a los GPS", según explicó la organización, lo cual generó confusión en un primer momento y que luego se decidiera dar por finalizada la etapa en el kilómetro 389, es decir, 38 kilómetros antes de la meta.

"Había un way point que no nos validaba pero nos cuadraba bien el roadbook, entonces no sabíamos qué pasaba, estuvimos ahí dando vueltas ocho, nueve pilotos por varios minutos hasta que llegamos a la conclusión de que algo estaba mal así que seguimos tirando para adelante", explicó el chileno.

Cornejo es un piloto en ascenso en la división de las motos, habiendo sido décimo en el Dakar de 2018, en su segunda participación, y octavo el año pasado. Este martes, luego de ser segundo en la tercera etapa, el de Honda avanzó al quinto lugar de la general.

Consultado sobre cuánto ha mejorado en el último tiempo, Cornejo analizó: "Mucho, a cómo setear la moto para mí, he mejorado mucho en terrenos donde antes eran mi punto débil, las piedras, los caminos de piso duro, he trabajado mucho en eso este año".

"En preparar estrategias de carrera, antes no preparaba tanto, solo iba a andar en moto pero ahora he aprendido bastante estando dos temporadas completas con este tremendo equipo, creo que he crecido mucho como piloto y como persona estos últimos años y todavía queda por mejorar".

Cornejo se mostró complacido también con sus experimentados compañeros de equipo, como Joan Barreda o Kevin Benavides, por su ayuda para ser un mejor piloto: "Siempre es bueno compartir con pilotos de más experiencia, he aprendido mucho de ellos. Cuando les pregunto algo no tienen problema en compartir la experiencia conmigo así que también agradecido por compartir un poco todo lo que han vivido", finalizó.

Disfruta las mejores imágenes de Ignacio Cornejo en el Dakar 2020 de Arabia Saudita: