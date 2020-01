Peterhansel gana camino de Riad y Sainz se aleja

Riad (Arabia Saudita).- Stephane Peterhansel volvió por sus fueros, a pesar de que no se encuentra 100% con escuchar las notas en inglés, a pesar de que está viendo cómo su compañero, Carlos Sainz, brilla cada día más. Pese a todo, el piloto más dominador de la historia del Dakar aumentó aún más sus estadísticas este viernes camino de Riad. Su victoria de etapa lo coloca a solo cinco del récord absoluto de Ari Vatanen (50 scratches).

El francés se gustó desde el km 0, imponiendo su ritmo entre pistas rápidas, el fuera pista inicial entre dunas y los Plateau de arena. Allí, en los primeros 165 km, aventajó a Al Attiyah en 40 segundos y a un sensacional Sainz en 44.

El duelo a tres bandas continuó en las pistas rápidas y los cordones de dunas pequeñas, protagonistas de los siguientes kilómetros, hasta el 213. Fue entonces cuando Sainz y Cruz sacaron un plus y superaron a sus rivales por 2 y 21 segundos. Pero una vez que se adentraron en las dunas de hasta nivel 3, las primeras serias de este Dakar 2020, Monsieur Dakar tiró de experiencia (y de posición en pista, salía 3º) para marcar diferencias.

El francés y su copiloto portugués dominaron todos y cada uno de los parciales siguientes para acabar el día con 1:21 de ventaja sobre un Sainz que no solo no cede tiempo notable sobre sus rivales, sino que le endosó 2:45 a un Al Attiyah que no cumplió lo prometido: superar al madrileño en cuanto pudiera.

Fernando Alonso y Marc Coma volvieron a completar una etapa de sobresaliente. En los primeros kilómetros el dúo español de Toyota Gazoo Racing fueron perdiendo algo más de tiempo que el resto de perseguidores del trío de cabeza, pero a partir del km 216 demostraron que las dunas se les dan bien y se colocaron quintos en todos los siguientes parciales.

Finalmente, acabaron a 7:40 de Peterhansel, amo y señor del Dakar con décadas de experiencia. Lo del asturiano y el catalán estos días lo contarán los libros de historia: es de otro planeta.

Más información a continuación...

Disfruta de las mejores fotos del Dakar 2020 en autos:

Galería Lista #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 1 / 33 Foto de: Toyota Racing #307 Toyota Gazoo Racing: Bernhard Ten Brinke, Tom Colsoul 2 / 33 Foto de: Toyota Racing #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers, Alex Haro Bravo 3 / 33 Foto de: Toyota Racing #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 4 / 33 Foto de: Toyota Racing #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 5 / 33 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 6 / 33 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 7 / 33 Foto de: Toyota Racing #341 Ssangyong Motorsport Koorando DKR: Oscar Fuertes Aldanondo, Diego Vallejo 8 / 33 Foto de: SsangYong #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 9 / 33 Foto de: Toyota Racing #325 Mecatech BMW: Isidre Esteve Pujol, Txema Villalobos 10 / 33 Foto de: Repsol Rally Team #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 11 / 33 Foto de: A.S.O. #309 Overdrive Toyota: Yazeed Al Rajhi, Konstantin Zhiltsov 12 / 33 Foto de: A.S.O. #307 Toyota Gazoo Racing: Bernhard Ten Brinke, Tom Colsoul 13 / 33 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 14 / 33 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 15 / 33 Foto de: Red Bull Content Pool #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers, Alex Haro Bravo 16 / 33 Foto de: Red Bull Content Pool #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza 17 / 33 Foto de: Red Bull Content Pool #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 18 / 33 Foto de: A.S.O. #309 Overdrive Toyota: Yazeed Al Rajhi, Konstantin Zhiltsov 19 / 33 Foto de: A.S.O. #322 Geely Auto Shell Lubricant Cooper Tires Team: Wei Han, Min Liao 20 / 33 Foto de: A.S.O. #307 Toyota Gazoo Racing: Bernhard Ten Brinke, Tom Colsoul 21 / 33 Foto de: A.S.O. #315 Century Racing: Mathieu Serradori, Fabian Lurquin 22 / 33 Foto de: A.S.O. #303 JCW X-Raid Team: Jakub Przygonski, Timo Gottschalk 23 / 33 Foto de: A.S.O. #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers, Alex Haro Bravo 24 / 33 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 25 / 33 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 26 / 33 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 27 / 33 Foto de: A.S.O. #307 Toyota Gazoo Racing: Bernhard Ten Brinke, Tom Colsoul 28 / 33 Foto de: A.S.O. #315 Century Racing: Mathieu Serradori, Fabian Lurquin 29 / 33 Foto de: A.S.O. #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers, Alex Haro Bravo 30 / 33 Foto de: A.S.O. #303 JCW X-Raid Team: Jakub Przygonski, Timo Gottschalk 31 / 33 Foto de: A.S.O. #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 32 / 33 Foto de: A.S.O. #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 33 / 33 Foto de: A.S.O.

Video relacionado