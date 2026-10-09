2026 Fórmula 1 GP de Singapur
F1 EN VIVO: la carrera sprint y la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay
Sigue en vivo todo lo que sucede el sábado en la carrera sprint y en la clasificcaión del GP de Singapur de F1 que se disputa en Marina Bay con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
El coche de Checo Pérez parece que no regresa a la pista
Hadjar parece tener problemas y retira su coche de la pista.
Todos los coches pasan por la zona de los pits para permitir el trabajo de limpieza en la recta principal.
Lance Stroll también abandona la carrera. Sergio Pérez en la zona de los pits. Le cambian el alerón delantero al coche del mexicano.
En la repetición se observa que Russell pierde el eje trasero justo al entrar a la recta principal y, con ello, impacta en el muro.
Así es, tenemos coche de seguridad en estos momentos.
Verstappen recupera el liderato y Hamilton lo ataca por la primera posición. Seguro habrá safety car.
Choque de Russell cuando era e líder.
Colapinto perdió posición y se coloca en el puesto 13 y Sergio Pérez se mantuvo en el 20.
Russell con mejor tracción que Verstappen y el británico toma el liderato. Hamilton adelanta a los McLaren y se pone tercero.
Arrraaaaaancaaaaamooossss la sprint
La arrancada será estática. El coche de seguridad se va y tendremos salida normal. Será importante evitar el spray de las primeras curvas y mantener la temperatura en la parte media donde está seco.
Vamos a la vuelta de formación. Se quitan las cubiertas térmicas y todos van con intermedios.
La vuelta de formación se realizará detrás del safety car.
Los pilotos ya alistándose en sus coches.
Control de carrera informa que en 12 minutos iniciaremos la vuelta de formación y con ello la acción de la carrera.
Control de carrera considera que ya la pista podría estar en condiciones de carrera con el letrero "dry". Es cuestión de esperar unos minutos. Habría que ver quiénes deciden arrancar con gomas de seco con importantes sectores del circuito que no tienen agua.
El radar muestra que la lluvia podría terminar en su totalidad en menos de 10 minutos.
Por cierto que Franco y Gasly bastante atentos horas antes a la carrera sprint de MotoGP. Recuerden que puede ver nuestra crónica en la web.
Esto es lo que mencionábamos. Hay zonas secas en el trazado.
Mientras en la zona inicial hay lluvia, en la parte trasera el trazado se encuentra seco.
Estamos con la arrancada retrasada.
¡SALIDA DEMORADA!
🌧️¡Ya está lloviendo en la parrilla de salida!
En Alpine esperan lluvia durante la sprint
Hay algunas nubes merodeando el circuito, veremos si nos acaban dando algo de emoción
Esta será la última sprint del año. Suele ser una buena noticia
¡Hora de levantarse! Vamos ya a contarles todo lo que pase en el inicio de la actividad en Marina Bay con la carrera sprint
Por: Gaby Manzo