Albon se encontró en un "círculo vicioso" en Spa

El equipo Williams consideró que Spa era una pista que favorecería las características de baja resistencia del FW45 y daría a Alexander Albon la oportunidad de repetir el rendimiento que lo llevó a puntuar este año en Sakhir, Montreal y Silverstone.

Albon saltó de la 15º a la décima posición con una gran primera vuelta y llegó a rodar séptimo antes de su primera parada en pits.

Sin embargo, centrado en conservar sus neumáticos, y mientras luchaba por mantener el ritmo en el revirado tramo intermedio de la vuelta, descendió posiciones y acabó 14º.

"Ha sido una carrera complicada durante toda la carrera, porque llevamos poca carga aerodinámica, lo que es bastante divertido en algunos aspectos", dijo. "Y en otros aspectos, especialmente cuando pasas por el sector dos, ya no es tan divertido".

"Y degrada mucho los neumáticos. Ya lo vimos con los neumáticos de mojado, predijimos que se nos degradarían mucho. Pero fue un poco una llamada de atención la cantidad de degradación que teníamos, sobre todo en el neumático medio".

"Y el otro problema era competir con los coches que me rodeaban, básicamente tenía que forzar más de la cuenta en el sector dos, porque tan pronto como levantaba en una curva, tan pronto como intentaba gestionar el neumático en los sitios necesarios, las curvas 10, 11 y 12, me atacaban inmediatamente, casi inmediatamente me adelantaba el coche de detrás".

"Tuve que forzar demasiado el neumático para mantenerme delante. Y entonces es un círculo vicioso, porque entonces tienes más degradación. Y ya estás intentando salvar el neumático, pero no te dejan, no tienes libertad".

"No es como en Canadá, Austria o Silverstone, donde sentía que podía gestionar el neumático en un par de curvas. Aquí era como si estuvieran encima de mi caja de cambios todo el tiempo. Así que tuve que seguir empujando".

Alex Albon, Williams Racing Photo by: Williams

Albon señaló que en realidad lo ayudó que lloviera durante varias vueltas en mitad de la carrera, y que los pilotos se quedaran con los neumáticos de seco que tenían, o entraran en boxes a por unos blandos frescos.

"Lo interesante para mí fue que cuando empezó a llover, mis neumáticos se enfriaron", dijo. "Y me dio más agarre del que tenía en seco. Así que volví a alcanzarlos y recuperé el ritmo, lo que demuestra hasta qué punto nos estábamos sobrecalentando".

Albon subrayó que el equipo tiene que mejorar el uso de los neumáticos para Monza, el próximo circuito en el que espera luchar por los puntos.

"Es frustrante, porque era un fin de semana en el que pensábamos que nos iría mejor", dijo. "Y creo que tenemos que asegurarnos de que entendemos por qué hemos sufrido tanto este fin de semana".

"Al final del día, este (nivel) de carga aerodinámica en el que estamos va a ser similar al de Monza, y esa va a ser realmente nuestra próxima mejor oportunidad de sumar puntos".

"Así que tenemos que asegurarnos de que aprendemos de este fin de semana. Así, cuando volvamos a circuitos que nos vayan bien, no nos volverá a pasar".

Albon reconoció que el coche mostró una buena velocidad en línea recta en Spa, pero eso no compensó los problemas con los neumáticos.

"Eso es positivo especialmente para Monza", dijo. "La velocidad en línea recta es genial, pero degrada mucho los neumáticos. El sector dos, cuando la carga aerodinámica es tan importante, afecta mucho a los neumáticos traseros. Básicamente el sector dos está tan condensado que el neumático no puede enfriarse, hasta que pasas al sector tres".

