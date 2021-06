Alonso: pelearemos hasta Abu Dhabi

El piloto español de Alpine afronta con optimismo el séptimo fin de semana desde su regreso a la Fórmula 1. Alonso llega al GP de Francia después de una sensacional resalida tras la bandera roja de Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán y por delante de su compañero en el Mundial.

Lo primero que se le preguntó al bicampeón del mundo de F1 en la rueda de prensa de este jueves en Paul Ricard fue si creía que su carrera en Bakú había sido un punto de inflexión en esta temporada.

"No lo sé. En cierto modo, siento que las cosas van mejorando para mí en cuanto a las sensaciones con el coche y a extraer el máximo. Creo que a partir de Portugal hubo un claro cambio en cómo me sentía con el coche; Barcelona, de nuevo, entré en la Q3 y luego el domingo la estrategia de una parada fue un poco demasiado ambiciosa. Pero también fuimos competitivos [allí]. En Mónaco, hasta la clasificación, me sentí bien, e incluso el domingo. Y luego Bakú, sí, fue el mejor resultado de todo el año, así que creo que las cosas están mejorando y no puedo esperar a conseguir mejores resultados en la segunda parte de la temporada", aseguró.

Alonso vuelve a un trazado donde solo pudo ser 16º en 2018 con el McLaren, pero el asturiano se muestra positivo sobre sus opciones este fin de semana.

"Sí, soy positivo en cuanto a la competitividad aquí. Creo que Mónaco y Bakú, al ser circuitos urbanos, fueron una preparación y una sensación diferente con los coches, para todos. Así que, si tomamos Portimao y Barcelona como la última comparación real, creo que estábamos en una tendencia positiva. Así que no veo ninguna razón por la que no podamos volver a ser competitivos aquí", reconoció.

Lo que sí dejaron claro tanto Alonso como su compañero, Esteban Ocon –que ha renovado por tres temporadas–, es que no creen que aún sea el momento de centrarse 100% en el cambio reglamentario de 2022.

"Creo que hay más por venir, seguro, para todos. Y no es diferente para Alpine. Nos concentramos primero en 2021 y luego cambiaremos a 2022, especialmente para el equipo de carreras y los pilotos al final del año. Competiremos hasta diciembre, competiremos duro y hay puntos y carreras importantes por las que pasar. Quizá en la fábrica haya cosas que se centren en 2022 para todos. No sé exactamente cuál es el estado de nuestro equipo o de los demás. Pero para nosotros, los pilotos, los mecánicos y los ingenieros, hasta Abu Dhabi, estamos totalmente centrados en lograr resultados los domingos", subrayó el asturiano.

Por su parte, Ocon añadió: "Algo parecido a lo que dice Fernando. En este momento estamos totalmente centrados en dar lo mejor de nosotros para este año, entendiendo y poniendo el coche a punto. Y también el equipo junto con nosotros, creo que eso nos va a ayudar también para los años futuros".

Alonso también insistió en que no cree que esté sufriendo tanto como algunos sugieren en su regreso a la F1 después de dos años fuera del paddock.

"Como dije en Bakú, no estoy de acuerdo con la sensación de que estoy sufriendo tanto. Siendo sincero, he estado tres veces de seis en la Q3, tres o cuatro veces en los puntos, que es más o menos lo que esperaba. Así que no sé lo que la gente esperaba exactamente de mi regreso, pero estoy contento con cómo van las cosas", añadió.

"Sin duda, tengo que seguir sacando el máximo del coche, especialmente los sábados. Las sensaciones con los neumáticos siguen sin ser buenas en las primeras vueltas, pero creo que esto es algo común para todos. Pero seguimos mejorando con el ritmo los fines de semana. Pero no sé, no veo esos problemas que la gente parece comentar cada carrera".

Las primeras fotos de la F1 en Paul Ricard

