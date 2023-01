Andretti denuncia "codicia" en la F1 por poner trabas a su ingreso

Cargar reproductor de audio

El estadounidense, que planea presentar una inscripción con la marca Cadillac de General Motors para unirse a la F1 lo antes posible, ha encontrado poco apoyo entre los competidores actuales para sus ambiciones.

Aunque el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, está ansioso por añadir más equipos a la parrilla, y cree que la participación de GM será un impulso para la serie, Andretti no ha encontrado el apoyo que esperaba entre los equipos existentes.

Una combinación de factores, entre los que se incluyen su politiqueo y críticas a las escuderías, las dudas sobre la verdadera implicación de GM en sus planes para los motores y la preocupación por un pago de "dilución" para compensar a los rivales por tener que compartir sus ingresos por derechos comerciales, son factores que han causado malestar.

Pero en declaraciones a Forbes, Michael Andretti respondió la actitud de los equipos de F1.

En su opinión, se trata de una cuestión de pura "codicia", a la vez que sugirió que no hay duda de cuál es el principal factor que motiva la batalla política que se está librando.

Michael Andretti, Consejero Delegado & Presidente Andretti Autosport Foto de: Andreas Beil

"Todo es cuestión de dinero", dijo Andretti. "En primer lugar, piensan que se les va a diluir una décima parte del dinero de los premios, pero también se vuelven muy codiciosos pensando que nos llevaremos también a todos los patrocinadores estadounidenses".

"Todo se trata de codicia y de mirarse a sí mismos y no de mirar lo que es mejor para el crecimiento general de la serie".

Andretti tuvo dificultades el año pasado para conseguir apoyo para sus planes iniciales de entrar en la F1, que se hizo sin el respaldo de un gran fabricante.

Ahora esperaba que la implicación de GM ayudara a cambiar actitudes, pero dijo que no le sorprendía que las escuderías actuales de F1 siguieran descontentas.

"No me sorprende", añadió. "En la F1, los propietarios velan por sus propios intereses, no por lo que es mejor para la serie".

"Esa es la diferencia entre la posición del Presidente Mohammed y la de los propietarios de los equipos. El Presidente Mohammed mira el futuro del deporte".

"Mohammed lo entiende. Es un piloto y entiende que la serie necesita tener uno o dos equipos más. Es un campeonato de la FIA, y tiene la mayoría de las cartas para poner en marcha la manifestación de interés".

Andretti dijo que en lugar de sentirse desanimado por la negatividad de la situación de la F1, en realidad se sentía entusiasmado por ella.

"Tienes que centrarte en tu trabajo y no escuchar a los detractores", añadió.

"De hecho, uso a los detractores como motivación. Siempre es divertido hacerlos callar".

Logotipo de Andretti Cadillac Foto de: Andretti Autosport

Los planes para Cadillac

Andretti y Cadillac aún no han revelado los detalles de sus planes para el motor, sólo han dicho hasta ahora que hay un acuerdo con un fabricante actual.

Sin embargo, se ha insinuado que Cadillac planea aportar su propia tecnología y conocimientos al proyecto, para ayudar a impulsar la unidad de potencia.

Sin embargo, los equipos rivales no están convencidos y sospechan que, con un motor congelado hasta 2025 y estrictas regulaciones sobre la participación de los fabricantes a partir de 2026, el plan es que Cadillac simplemente cambie el nombre de las unidades cliente de Renault.

Andretti insiste, sin embargo, en que el acuerdo es algo más que un simple ejercicio de rotulación, y es firme en que Cadillac tendrá un papel técnico, y que las cosas podrían cambiar cuando se introduzca una nueva fórmula para 2026.

Preguntado por la sugerencia de que simplemente renombrarían el motor Renault, respondió: "Es un rumor: Es un rumor, no es cierto. Cadillac estará muy involucrado en la fabricación del coche".

"Si entramos, en 2025, no habrá un nuevo motor todavía, así que tendríamos que ir con una fórmula que se utiliza ahora".

"Pero en 2026, hay varias cosas que podemos hacer con otro fabricante de motores. No sería un motor con otro nombre, porque habría propiedad intelectual de Cadillac en ese motor, por lo que no sería un motor renombrado".

