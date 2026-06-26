Análisis de las tandas largas del viernes en Austria: Antonelli manda y Ferrari sufre

Después de los entrenamientos del viernes del fin de semana del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, Mercedes se posicionó claramente como el equipo favorito, encabezado por el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli. El italiano marcó el mejor tiempo tanto en la primera como en la segunda práctica libre y también mostró el mejor ritmo en las tandas largas.

Tradicionalmente, la segunda práctica se centra en los long runs con alta carga de combustible para sacar conclusiones sobre el ritmo de carrera y el desgaste de los neumáticos. Antonelli fue el más rápido y, tras corregir las diferencias de compuestos y la duración de los stints, aventajó en 0,06 segundos por vuelta a su compañero de Mercedes, George Russell.

McLaren presentó el segundo mejor paquete en tandas largas, aunque ya con una desventaja corregida de 0,21 segundos por vuelta. Sobre todo, el elevado desgaste de los neumáticos volvió a ser un problema para el equipo campeón del mundo, pese a que el ritmo al comienzo de los stints era competitivo.

Ni rastros de Ferrari: ¿qué pasó con la actualización del motor?

El viernes fue decepcionante para Ferrari. La Scuderia había llegado a Spielberg con impulso tras la victoria en España con un chasis revisado y ahora incorporó una actualización del motor en Austria que había generado expectativas de un nuevo paso adelante.

Sin embargo, tanto en las vueltas rápidas como en las tandas largas Ferrari quedó claramente por debajo de lo esperado. En la segunda práctica, Lewis Hamilton quedó a 0,597 segundos del mejor tiempo y, en las tandas largas, su desventaja corregida fue de 0,51 segundos por vuelta.

Charles Leclerc, quien cedió su coche al rookie Dino Beganovic en la primera práctica, tampoco encontró el ritmo. En la simulación de clasificación quedó a 0,841 segundos de Antonelli y, en los long runs, la diferencia aumentó hasta los 0,97 segundos por vuelta.

Llamó la atención que Ferrari perdiera la mayor parte del tiempo en los sectores dos y tres, los más revirados del circuito. En el primer sector, donde la velocidad punta tiene mayor importancia, la diferencia respecto de Mercedes fue considerablemente menor, aunque se trata del tramo más corto de la vuelta. En cualquier caso, el viernes en Spielberg mostró muy poco de la fortaleza que el chasis de Ferrari había exhibido hasta ahora.

¿Como en Barcelona? McLaren vuelve a sufrir con los neumáticos

En McLaren aparecieron paralelismos con el pasado fin de semana de carrera en Barcelona. Oscar Piastri (+0,237) volvió a mostrarse muy fuerte a una vuelta y fue más rápido que su compañero Lando Norris (+0,325), pero en los long runs el panorama cambió por completo.

Al igual que en Barcelona, Piastri tuvo problemas visibles con el desgaste de sus neumáticos. En las tandas largas, su desventaja corregida respecto de Mercedes fue de 0,50 segundos por vuelta, alrededor de tres décimas más lenta que Norris.

En líneas generales, McLaren sufrió un elevado desgaste de neumáticos de aproximadamente tres décimas por vuelta. Como referencia, ambos pilotos de Mercedes registraron una degradación cercana a una décima por giro y, al mismo tiempo, marcaron tiempos más rápidos.

Actualización de Red Bull: ¿un paso adelante o no?

Red Bull también fue uno de los focos de atención en Spielberg. Con su segundo gran paquete de mejoras de la temporada, el equipo buscaba dar el paso definitivo para acercarse a la punta, después de que la primera gran actualización introducida en Miami hubiera supuesto un progreso evidente. Sin embargo, ese salto esperado todavía no se vio el viernes.

Max Verstappen perdió 0,550 segundos respecto de Antonelli en la simulación de clasificación y 0,27 segundos por vuelta en los long runs. El neerlandés también sufrió con el desgaste de los neumáticos y, además, el Red Bull cedió tiempo frente al Mercedes en todos los sectores del circuito.

Aun así, Red Bull parece ser actualmente la tercera fuerza, por detrás de Mercedes y McLaren. No obstante, los cambios de puesta a punto durante la noche todavía podrían modificar el orden de fuerzas.

Zona media: Audi lidera por poco sobre Alpine

En la zona media se repitió un panorama similar al de las últimas carreras. Alpine, Racing Bulls y Audi parecen conformar actualmente el grupo de punta del mediocampo, seguidos por Haas y Williams con cierta diferencia. Detrás aparecen Cadillac y Aston Martin.

Especialmente destacada fue otra vez la actuación de Nico Hülkenberg (+0,80), que volvió a mostrar un sólido ritmo en tandas largas. Como ya ocurrió en otros viernes de la temporada, la gran incógnita sigue siendo si Audi podrá convertir finalmente ese potencial en resultados concretos. El fabricante alemán también llevó a Spielberg un amplio paquete de mejoras.

Alpine (+0,83) y Racing Bulls (+0,94) también mostraron un buen ritmo en los long runs. Haas perdió 1,27 segundos por vuelta respecto de Mercedes en un circuito que, en teoría, debía favorecer sus características. Williams (+1,82) y Aston Martin (+3,03) quedaron claramente retrasados. Cadillac no pudo completar tandas largas debido a problemas técnicos.

Batalla contra el calor: ¿Austria será una carrera a tres paradas?

La actual ola de calor que afecta a Europa también se hizo sentir en Spielberg y podría influir de manera decisiva en la estrategia de carrera. El año pasado, los líderes completaron la prueba con una estrategia de dos paradas, mientras que algunos equipos de la zona media apostaron por una sola detención. Sin embargo, con las condiciones actuales, una estrategia de una sola parada en 2026 parece poco realista.

Los long runs del viernes arrojaron una degradación media de los neumáticos de 0,164 segundos por vuelta en toda la parrilla. Esto hace que incluso una estrategia de tres paradas —como la vista recientemente en Barcelona— entre dentro de las posibilidades. No obstante, a medida que avance el fin de semana la pista debería ganar adherencia, lo que podría reducir parcialmente el desgaste.

"En realidad, no esperábamos estas condiciones tan calurosas aquí en Austria", explicó el director de competición de Pirelli, Dario Marrafuschi, a Sky. "Trajimos los tres compuestos más blandos y el desgaste está siendo mayor de lo previsto".

"Antes del fin de semana esperábamos una estrategia de una o dos paradas. Pensábamos que dos detenciones serían ligeramente más rápidas. Pero, con estas condiciones, hemos observado en los long runs una degradación de casi dos décimas por vuelta. Por eso, en este momento creo que, como mínimo, la carrera será a dos paradas".

Las fotos del viernes en el Gran Premio de Austria de F1