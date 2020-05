BMW no se arrepiente de haber dejado la Fórmula 1

La compañía bávara abandonó la Fórmula 1 en 2009 para centrarse en la sostenibilidad para un futuro mejor, esto en lugar de dar razones relacionadas con la crisis económica, las cuales CEO Norbert Reithofer siempre ha negado.

Ahora, el discurso de la F1 parece no haber salido en los últimos años, como afirma el jefe de desarrollo de la casa bávara y que parte de su consejo ejecutivo.

"La contribución de la marca es mínima y las inversiones enormes, por lo que no nos hemos arrepentido de la salida de la F1", explica Fröhlich. "Entre otras cosas, la Fórmula 1 está atravesando un momento muy difícil con los cambios".

Nick Heidfeld, quien compitió en 2009 por BMW Sauber, criticó recientemente la decisión de renunciar tomada en aquel momento : "Como piloto, digo que estaban equivocados, era demasiado temprano para irse”, dijo el teutón en el podcast Beyond the Grid. “Como compañía, entonces estábamos en el período de crisis económica, así que entiendo que fue la decisión correcta”.

Como informamos ayer, Fröhlich también mostró críticas sobre las formas en que Audi abandonó el DTM, sin notificar primero a BMW, que actualmente mira a su alrededor con la esperanza de encontrar una solución en la categoría.

"Nuestra estrategia en el automovilismo sigue la de la compañía, no es que empecemos a construir un Fórmula 1 porque los otros autos son aburridos de hacer. No necesitamos un campeonato particular para resaltar la marca. Para algunos grandes fabricantes, tal vez sea así, pero por otro lado, tenemos estrategias vinculadas al producto en series con motores térmicos y eléctricos”.

"El hecho es que, en general, la voluntad de invertir es menor y con la adición de los problemas relacionados con el coronavirus tenemos que enfrentar lo que probablemente sea la mayor recesión económica desde 1945. Es por eso por lo que veo muy difícil que nuevos integrantes lleguen a la Fórmula 1 en este contexto. Las empresas tienen presupuestos que varían mucho y el automovilismo es un reflejo de ello. Para mí es algo que debe construirse bien, no es que puedas entrar y salir de él a voluntad”.

