Bottas: quienes me critican desde el sofa son los que me motivan

El finlandés afrontará su quinta temporada como compañero de equipo de Lewis Hamilton en 2021, pero hasta ahora nunca le ha superado en la general de la Fórmula 1.

El dominio de Hamilton a veces ha provocado que Valtteri Bottas se enfrente a críticas que sostienen que debería hacerlo mejor, pero es algo que dice que ya no le molesta.

El piloto de Mercedes afirma que los "críticos de sofá" son algo que realmente le hace venirse arriba, en lugar de ponerle nervioso.

"Realmente me motivan bastante", aseguró Bottas en una entrevista con Motorsport.com cuando se le preguntó sobre las críticas que recibe. "He aprendido mucho de mí mismo para no dejar que ese tipo de cosas me afecten. Intento evitar esa negatividad".

"Pero da igual lo que hagas, siempre va a haber negatividad: a veces menos, a veces más, y es lo mismo con las críticas. Pero es una motivación para demostrar que la gente se equivoca. Sin duda".

"Creo que lo he dicho antes: a veces no entiendo por qué hay ese tipo de críticas. Supongo que siempre hay una razón. Pero no la conozco y no estoy en su lugar. Así que no tengo ni idea de lo que se les pasa por la cabeza".

Bottas dice que un aspecto que algunos subestiman es el inmenso desafío al que se enfrenta al tener que medirse con el mejor piloto de la F1 con el mismo coche.

"Creo que la gente que realmente sabe de este deporte, que se fija en los detalles y se pone en la piel de otras personas o de los pilotos, lo entiende", comenta.

"Pero como en cualquier deporte, siempre hay muchos críticos de sofá, seguro, que pueden, subestimar las cosas. Por mi parte, puedo decir que no es un trabajo fácil. Si miras los números, Lewis es el piloto más exitoso en la historia de la F1, y yo me enfrento a él con una velocidad decente y consistentemente fin de semana tras fin de semana. Así que no es una situación fácil".

"Eso me motiva mucho y es mi objetivo, intentar ganarle. Eso me hacer seguir adelante y esforzarme de nuevo, espero que a un nivel superior".

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Bottas reconoce que hay momentos en los que Hamilton ha hecho cosas realmente impresionantes que no puede comprender, pero siempre ha intentado entender sus diferencias.

"Hay momentos en los que me ha costado entender cómo es posible: una curva, o un stint en un determinado circuito con un compuesto de neumáticos", explicó. "Pero siempre hay una razón y la busco. Lo peor es dejar algo sin entender. Sé que el equipo tiene ingenieros bastante inteligentes, así que pueden escarbar en las razones para encontrar una explicación y decirme cómo puedo intentar igualar eso o hacerlo mejor".