Brundle: Vettel solo seguirá en F1 si puede ganar

Antes del Gran Premio de Hungría, el gran tema previo fue el futuro de Sebastian Vettel, relacionado ahora a un posible cambio a Racing Point. Eso aumentó cuando Brundle informó que el cuatro veces campeón del mundo le había solicitado realizar una entrevista.

En medio de la especulación que vincula a Vettel con Aston Martin, se sugirió que durante la entrevista se hablarían de tópicos importantes sobre el futuro del alemán. Al final, no se ofreció ninguna gran revelación sobre qué pasará con su carrera, y Brundle explicó cómo la exageración que la rodeaba había sido explotada por aquellas que pensaban que el cuatro veces campeón del mundo daría el gran anuncio.

En declaraciones a Motorsport.com sobre como se acordó la entrevista con Vettel, Brundle dijo: "Lo encontré en la esquina del complejo de televisión [en Austria]”.

"Se dirigía a algún lado. Estábamos con nuestras mascarillas, socialmente distanciados, y él dijo 'Hagamos una entrevista’. Yo le respondí que estaba bien y le pregunté ‘¿de qué quieres hablar?’.”

"Él dijo: 'Tú arréglalo’, a lo que respondí que estaba bien. Y eso fue todo”.

Al reflexionar ahora sobre lo que cree que hará Vettel después de haber llevado a cabo la larga entrevista con él, Brundle reconoce que el alemán solo se quedará en la Fórmula 1 si cree que tiene posibilidades de ganar.

“Lo que aprendí de la entrevista, que fue de 19 minutos, fue que continuará si puede encontrar un lugar en el que él crea que lo llevará a ganar", dijo.

“No estará en la mitad de la parrilla, ni correrá por el simple hecho de hacerlo, solo para ser un piloto de F1”.

"Pensé que fue muy maduro al respecto. Le pregunté cómo se siente de ya no tener el control de su propio destino. Me sorprendió de alguna manera porque dijo que lo encontró emocionante".

"Creo que es bastante sensato, un tipo bastante práctico. No sabemos mucho sobre él, porque no hace cosas de redes sociales, así que siempre me ha gustado hablar con él. Una vez lo describí en una publicación como un adulto y así es como lo veo a veces, como un adulto entre los niños”.

"Pero ha llegado a ese punto en el que muchos deportistas llegan a donde tienes que evaluar dónde estás y qué te motiva".

“La conclusión es que creo que considerará seriamente la opción del equipo Racing Point / Aston Martin / Mercedes B".

