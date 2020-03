¿Cómo podría reorganizarse el calendario 2020 de F1?

La perspectiva de que el campeonato mundial de Fórmula 1 2020 comience en Bakú en junio surgió en Melbourne cuando fueron asumidas todas las consecuencias de la cancelación del GP de Australia.

La organización de la F1 y la FIA se enfrentan ahora a un gran desafío al intentar meter al menos algunos de los eventos aplazados en lo que ya era un calendario muy apretado.

Para Chase Carey la motivación para salvar las carreras es obvia. Los promotores suelen pagar entre 25 y 30 millones de dólares para recibir un gran premio, algunos de ellos mucho más, y cada evento que no tiene lugar representa un enorme golpe financiero en el balance final.

El jueves por la noche se fijó una fecha potencial de inicio de la temporada en Bakú cuando los jefes de los equipos se reunieron con Ross Brawn para discutir la creciente crisis.

La prioridad era la cancelación de Australia, pero también estaba claro que Bahréin y Vietnam tendrían que unirse a la ya aplazada cita de China en la lista de bajas, aunque hubiera menos urgencia en confirmar formalmente su pérdida.

El consenso entre el grupo era que los aficionados debían mirar más allá, olvidar completamente los meses de abril y mayo y posiblemente aspirar a reiniciar en junio con la seguidilla de Bakú/Montreal, si la situación sanitaria mundial lo permite. Eso significaría que Holanda, España y Mónaco se unirían a las carreras que fueron baja.

Ahora la atención se centra en cómo algunos eventos pueden ser salvados. Una solución obvia es realizar al menos una carrera en agosto, un mes que actualmente incluye tres fines de semana libres y el cierre de la fábrica de dos semanas que es obligatorio en el reglamento.

Perder uno de esos fines de semana libres obviamente tiene sus consecuencias. Cientos de personas que trabajan en el deporte ya han reservado vacaciones familiares en el único espacio que pueden usar. Los equipos, la F1, la FIA, las emisoras y otros medios tendrán que lidiar potencialmente con el reto de apaciguar al personal que tenga que cambiar sus planes.

El desarme de los puestos de merchandising en el Albert Park. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Unas vacaciones de verano más cortas pueden ser más aceptables que en una temporada normal porque los empleados que viajan no estarán tan agotados como suelen estar, ya que no habrán hecho el habitual programa de viajes tan agotador. También podrían tener tiempo extra en abril/mayo en lugar de agosto.

Los eventos europeos son obviamente mucho más fáciles de encajar, y pensar cuál es el primero en ser elegido no es difícil.

Mónaco puede ser la carrera más prestigiosa del año, pero no paga a la F1 por el privilegio de estar en el calendario, y Chase Carey tiene que usar cualquier lugar precioso para una carrera que traiga dinero en efectivo.

Además, el principado no estaría dispuesto a cambiar su tradicional fecha de mayo, ya que la construcción de la pista en plena temporada turística supondría un gran inconveniente. Así que si Mónaco no ocurre en mayo, no va a ocurrir en absoluto.

También es poco probable que Barcelona tenga una segunda oportunidad. No sólo es un acuerdo de un año y básicamente sólo se trata de llenar un vacío, también hay crecientes problemas financieros con la carrera. El promotor, que probablemente no estará muy emocionado por una fecha en agosto, probablemente se sentirá aliviado de no ser invitado a llenarla.

Eso deja Zandvoort, y por razones obvias el GP de Holanda será la carrera en la que Carey trabajará duro para encontrar espacio. Una fecha lógica es el 9 de agosto, pegado a Hungría. Una alternativa es el 23 de agosto, pero eso crearía un ocupado triplete con Spa y Monza, y dos carreras centradas en Max Verstappen en dos fines de semana podrían ser un poco demasiado incluso para sus devotos aficionados.

Agosto funciona para Zandvoort de muchas maneras. Era la fecha tradicional de la carrera, y el tiempo será mucho mejor que el 1° de mayo. También le da al circuito tres meses más para tener todo listo.

Una complicación está en el lado logístico. Zandvoort es un lugar de playa y el alojamiento probablemente ya esté reservado: lanzar en paracaídas todo el circo de la F1 y los aficionados a la zona a esta altura será una total pesadilla. Además, muchos aficionados que venían en mayo podrían estar planeando estar en otro lugar en agosto, aunque habrá muchos haciendo cola para comprar las entradas devueltas.

Una alternativa para Zandvoort podría ser el 26 de julio, encajando en la brecha entre Silverstone y Hungría, pero creando una desafiante seguidilla de tres carreras. Sin embargo, al menos dejaría las vacaciones de verano sin cambios en agosto, con tres fines de semana libres.

Max Verstappen, Red Bull RB8 Photo by: Red Bull Content Pool

¿Podría Carey hacer una carrera fuera de Europa en agosto? Es posible, pero improbable. Siendo realistas, tiene que encontrar espacio al final de la temporada, donde no hay mucho margen de maniobra como vimos hace unas semanas cuando China fue pospuesta y se ponderaron las opciones.

Ahora tiene que pensar en Australia, Bahréin y Vietnam también. Es obvio que Melbourne está terminada para 2020, ya que no hay manera de que la ciudad pueda construir la pista dos veces en el mismo año, más allá de las consideraciones comerciales.

De los otros tres, Vietnam es el que Carey más querrá salvar, ya que al igual que Zandvoort es un gran negocio para Liberty.

Sin embargo, encontrar una nueva fecha para un evento en una pista callejera es mucho más difícil que para un circuito tradicional. Shanghai y Bahréin son mucho más flexibles, pero China se ve restringida por consideraciones climáticas a medida que entramos en noviembre.

La opción obvia es al final de la temporada, que actualmente termina en Abu Dhabi el 29 de noviembre. Si el tiempo lo permite, Bahréin/China/Vietnam podrían tener un lugar una semana más tarde, el 6 de diciembre, como final. Sin embargo, como es bien sabido, Abu Dhabi paga por el privilegio de ser la última carrera, en cuyo caso podría pasar a la fecha posterior, y una carrera aplazada tomaría su lugar actual.

Si la carrera que obtiene el lugar en el cierre de la temporada es Bahréin, serían dos grandes premios en Oriente Medio. Por razones obvias, los dos eventos normalmente no querrían estar tan cerca en el calendario, pero ¿por qué no convertirlo en una virtud y atraer potencialmente a los aficionados de toda la región e incluso más lejos?

Hay una posibilidad externa de que Abu Dhabi pueda ser llevado al 13 de diciembre, creando un poco más de espacio para respirar -posiblemente incluso suficiente para un triplete de carreras que permita que dos carreras adicionales se ajusten. Pero tres carreras seguidas al final del año, mientras los equipos están a tope en sus proyectos para 2021... No será popular.

Otra opción poco atractiva es dejar Abu Dhabi donde está y añadir una carrera el 22 de noviembre, dando a los aficionados una seguidilla de tres eventos que comience en Brasil. Pero al menos la temporada terminaría según lo previsto, y dos de las carreras serán vecinas.

Si no se mueve nada más, el 4 de octubre está libre actualmente, pero usando eso se crea una cadena de cuatro carreras consecutivas, mientras que lo mismo ocurre con el 18 de octubre. Simplemente no hay suficiente espacio.

Empezar en Bakú y agregar la carrera "perdida" de Zandvoort en el verano y una fuera de Europa al final de la temporada nos deja con un saludable programa de 17 carreras, nada mal en un momento en el que algunas competiciones deportivas se perderán completamente en 2020.

El jefe de un equipo dijo el viernes que 18 carreras es el objetivo, pero lograr eso requerirá algunos serios compromisos, y posiblemente un cambio inesperado de las fechas existentes por parte de Chloe Targett-Adams, la ejecutiva de la F1 que es responsable del calendario. No va a ser fácil...

