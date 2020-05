Pérez conduce "como si tuviera un control de tracción"

Sergio Pérez se unió al por entonces equipo Force India –actual Racing Point- para la temporada 2014 tras su frustrado paso por McLaren y rápidamente comenzó a encauzar su carrera en la Fórmula 1, logrando cinco podios con la escudería de Silverstone y siendo "el mejor del resto" en el campeonato de pilotos en 2016 y 2017.

Green, quien lleva casi 30 años trabajando en la máxima categoría y actualmente ocupa el cargo de director técnico de Racing Point, conoce muy bien al piloto mexicano y de lo que es capaz al volante de un monoplaza.

"Creo que está muy subestimado. Creo que está absolutamente en la cima de su carrera ahora. No se perturba por nada. Su reacción siempre ha sido increíble, su capacidad mental para conducir el auto y su reacción a lo que hace el auto. Y un domingo por la tarde, para mí es uno de las mejores", dijo el británico en Beyond the Grid, el podcast oficial de la Fórmula 1.

En reiteradas ocasiones se ha destacado la capacidad de gestión de los neumáticos por parte de Pérez como uno de sus puntos más fuertes, algo que Green confirma y señala que es como si "Checo" tuviera "un control de tracción incorporado".

"Creo que está entre los dos o tres mejores de la parrilla. Creo que no hay muchos que puedan hacerlo mejor. Y creo que hay algunos que probablemente puedan igualarlo, pero él tiene ese feeling. Tiene ese feeling cuando va a la curva. Lo que el neumático está haciendo, lo que necesita. Lo que necesita de él. Su control del acelerador al salir de las curvas... es extraordinario. Es como si tuviera un control de tracción incorporado", explicó.

Green agrega que el estilo de conducción de "Checo" en carrera y su deseo de tener un auto que le permita ser eficiente el domingo, tal vez le hace más difícil ser efectivo clasificación.

"Creo que entiende que su debilidad es el sábado por la tarde, la clasificación. Pero creo que parte de eso se debe al hecho de que le gusta poner el auto a punto para su estilo de conducción del domingo en la carrera. Y a veces esa no es siempre la forma más rápida de poner a punto tu auto para el sábado por la tarde".

"Pero él es absolutamente insistente. 'Así es como lo quiero', dice. Y creo que una y otra vez ha demostrado tener razón. De vez en cuando se excede y terminamos mal el sábado y el domingo, pero es muy raro. Muy raro. Le gusta una cierta puesta a punto en un auto, le gusta un cierto balance. Y a veces es muy difícil sacar lo mejor del auto un sábado con ese tipo de balance", finalizó.

