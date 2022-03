Cómo la vuelta de Verstappen impresionó a la F1 y a Pirelli

Cargar reproductor de audio

Max Verstappen lideró la tarde de la última sesión de test la pretemporada 2022 en Bahrein, con una marca que dejó a más de medio segundo a sus más inmediatos perseguidores y a más de un segundo al resto de rivales.

Sí, los equipos ocultan sus cartas en los test y por todos es sabido que sacar conclusiones en las pruebas de invierno suele servir de poco. De hecho, el tiempo de Max Verstappen fue con el neumático superblando, el denominado C5 de Pirelli, el más rápido de la gama.

(Antes de seguir leyendo, mira la vuelta de Verstappen en los test de Bahrein)

Sin embargo, el director del fabricante de neumáticos italiano, Mario Isola, reveló por qué ese tiempo puede asustar a sus rivales y convierte al piloto neerlandés en favorito para el inicio de una temporada en la que luchará por revalidar el campeonato conquistado en 2021.

En declaraciones a un grupo de medios entre los que estaba Motorsport.com, Isola definió como muy positivos para Pirelli los test de Bahrein, pese a las altas temperaturas (casi se alcanzaron los 50ºC de temperatura en pista) y las condiciones del trazado.

Pirelli llevará al GP de Bahrein que abre la temporada sus tres compuestos más duros, el C1, C2 y C3, de manera que los medios (C3, amarillos) serán la opción más blanda del fin de semana. Ahí quiso incidir el suministrador de gomas, pero los equipos también probaron el C4 y C5 y con ellos llegaron los tiempos más rápidos.

"Estábamos más centrados en C1, C2 y C3 porque son los tres compuestos que hemos seleccionado para la carrera, pero los equipos también usaron C4 y C5. Y, sinceramente, mirando el tiempo de vuelta que hizo Max con el C5 en la última tarde, me quedé impresionado".

Explicando la razón de su sorpresa con el tiempo del neerlandés de Red Bull, Isola continuó: "Fue 2,5 o 2,6 segundos más lento que el tiempo de vuelta con el mismo compuesto el año pasado, pero este es un circuito que no es de los que creemos que tendremos tiempos cercanos a los de 2021. Y 2,5 o 2,6 segundos de diferencia con un compuesto que no es el ideal, donde el nivel de degradación no es el esperado, y el circuito que no es el ideal para el coche nuevo, demuestra un buen nivel de rendimiento".

"Si tenemos en cuenta que en los test todos ocultan su rendimiento real y aquí son solo dos segundo y medio más lentos que el año pasado, debo decir que los coches nuevos son bastante rápidos".

Salvo George Russell, el resto de pilotos del top 5 (Mick Schumacher, Charles Leclerc y Fernando Alonso) hicieron su mejor vuelta con neumáticos C4, un paso menos blando y en teoría más lento. Sin embargo, Isola explica por qué esa diferencia sería real y no tendría nada que ver con que el vigente campeón llevara superblandos C5.

"Si nos fijamos en el delta entre C4 y C5 la diferencia es casi nada, pero porque el C5 no está funcionando con un rendimiento real aquí".

Y hablando más concretamente de la diferencia entre Verstappen y el primer Ferrari, insistió: "El delta entre ambos compuestos, como decía, es casi nulo, porque el C5 empieza a degradarse antes de acabar la primera vuelta. Así que deberíamos analizar mejor los sectores que la vuelta completa...".

"En la vuelta de salida de boxes, especialmente con compuestos blandos C4, C5, estaban gestionando el ritmo para no aumentar demasiado la temperatura del neumático. Pero el C5, para ser sincero, no parece ser el compuesto para Bahrein. Por lo tanto, no permite mostrar el rendimiento real del C5, como tampoco pudimos en Barcelona porque no son circuitos ideales para el compuesto C5".

"Aquí el C4 no estaba funcionando mal. No duraba demasiado, claro, pero para las tandas buscando vuelta rápida el C4 estuvo bien. El C5 no, era demasiado extremo".

Insistimos, siempre hay que tener en cuenta que los test nunca revelan la verdad y probablemente hasta el sábado (en la clasificación del GP de Bahrein) no veremos una imagen real. Pero la vuelta de Verstappen, con esa diferencia de tiempo y un neumático que no solo no llegó a su punto óptimo sino que, según Pirelli, no alcanzaba a completar toda la pista al máximo nivel, hacen del RB18 en las manos del defensor del título un coche a temer.

