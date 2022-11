Danica Patrick: "Tres carreras de F1 en EE.UU es legítimo"

Cargar reproductor de audio

Austin recibe a la Fórmula 1 desde 2012, luego Miami se sumó esta temporada y un tercer gran premio en Estados Unidos se unirá al calendario el próximo año cuando a mediados de noviembre se celebre una carrera en las calles más famosas de Las Vegas.

Esta expansión es fruto del impulso de la empresa estadounidense Liberty Media, que compró la F1 en 2017. ¿Su símbolo? Probablemente la serie de Netflix Drive To Survive, cuya primera temporada se estrenó en 2019.

Danica Patrick, que corrió a tiempo completo de la IndyCar de 2005 a 2011, con una victoria en su haber, se refirió a la serie documental como "lo que ayudó a popularizar la Fórmula 1 en Estados Unidos, en términos de su influencia".

El Gran Premio de Estados Unidos ha registrado un récord de asistencia este año, y a partir de 2023 las carreras de Texas, Florida y Nevada completarán un calendario norteamericano ya repleto, con Montreal y Ciudad de México también en la agenda. Sin embargo, la geografía lo dicta, asegura Patrick en el podcast Beyond The Grid.

"Probablemente sea legítimo que Estados Unidos tenga tres carreras, y eso es bueno, porque Estados Unidos es un país muy grande", señala la estadounidense. "Está claro que pueden albergar muchas carreras diferentes, dado el espacio que tenemos. Hace poco, miré cuántas veces podemos meter a Inglaterra en los Estados Unidos. Podemos meter a Inglaterra 75,5 veces en los Estados Unidos. Cuando miras a Europa y a la cantidad de carreras que hay en ella, piensas '¡bien, genial!' Creo que Estados Unidos puede soportarlo. La popularidad de la F1 impulsa claramente esa demanda".

Sin embargo, ante loq ue será la temporada de Fórmula 1 más larga de la historia, con la posibilidad de disputar 24 grandes premios en 2023, Patrick es comedido y quiere mantener la expansión de Estados Unidos de forma razonable para aumentar el entusiasmo.

"Hay razones para abogar por un poco de exclusividad, no para hacer las cosas extremadamente accesibles", argumenta. "Cuando se mantienen cosas raras y excepcionales, se crea una demanda. Es como el restaurante en el que no puedes conseguir una mesa. Sin duda, habrá gente que quiera ir a estas carreras el año que viene en Estados Unidos, entre Miami, Las Vegas y Austin. Puede que no consigan una entrada, así que lo volverán a intentar al año siguiente. Pero si hay muchas carreras se convierte en algo normal o la gente va a muchas de ellas, no es tan excepcional".

