La FIA decidirá el viernes si acepta la revisión de Mercedes

Tras la presentación de nuevas pruebas de video por parte de Mercedes, el equipo había solicitado que la FIA examinara de nuevo si Verstappen infringió o no las normas en su defensa contra Lewis Hamilton en el Gran Premio de Brasil del pasado fin de semana.

El asunto gira en torno a la conducción defensiva de Verstappen en la curva 4 en la vuelta 48, cuando el piloto de Red Bull Racing dejó sin espacio Hamilton en la salida de la curva y ambos debieron transitar fuera de la pista.

Mercedes tomó medidas después de que se publicara un nuevo video a bordo del monoplaza de Verstappen, que no estuvo disponible para los comisarios durante la carrera, que muestra que el neerlandés no dobló en la curva tanto como se esperaría normalmente.

Tras una audiencia en video antes del Gran Premio de Qatar, los comisarios de la FIA pasaron varias horas debatiendo el asunto y ahora han decidido suspender la sesión por la noche.

Un breve comunicado de la FIA indicó: "Tras la audiencia de hoy con los representantes de Mercedes y Red Bull, los comisarios están estudiando el asunto y publicarán su decisión mañana".

Las reglas del derecho de revisión son claras, y requieren que los competidores aporten "un elemento nuevo significativo y relevante" que "no estaba disponible para las partes que buscan la revisión en el momento de la decisión en cuestión".

El director de carrera de la F1, Michael Masi, había revelado inmediatamente después de la carrera que la decisión de no investigar la acción de Verstappen se tomó sin mirar la cámara de a bordo en el coche del neerlandés orientada hacia delante.

La tecnología actual de la F1 limita sólo una transmisión en vivo de cada coche y, en el momento del incidente, el Red Bull de Verstappen estaba transmitiendo su cámara trasera a bordo.

Las imágenes de la cámara frontal solo se pudieron descargar después de la carrera, y finalmente la F1 las hizo públicas el martes.

Preguntado sobre si estas imágenes podrían ser una prueba irrefutable, Masi dijo entonces: "Podría ser, absolutamente. Posiblemente. Pero no, no hemos tenido acceso a ella. Y obviamente, se está descargando. Y una vez que el titular de los derechos comerciales nos lo proporcione, echaremos un vistazo".

Aunque no cabe duda de que el video onboard es nuevo y no estaba a disposición de las partes en el momento de la decisión, serán los comisarios quienes decidan si es o no relevante para el caso.

La FIA podría decidir que está satisfecha con las vistas de las cámaras externas que los oficiales vieron en el momento del incidente.

Sin embargo, si los comisarios conceden el derecho de revisión, habrá una audiencia separada para analizar los detalles específicos del caso.

Galería: Las fotos del jueves de la Fórmula 1 en Qatar

