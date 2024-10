Hamilton y su difícil GP de Estados Unidos: Había algo mal en el coche

Lewis Hamilton tuvo un fin de semana complicado en Austin, en el Gran Premio de Estados Unidos. Eliminado en la calificación en la Q1, el piloto británico tuvo que conformarse con el 19º mejor tiempo en la primera parte de la sesión. Saliendo finalmente 17º debido a la penalización de Liam Lawson (VCARB), que se vio relegado al fondo de la parrilla, y mientras su compañero George Russell se veía obligado a salir desde el pit lane, Hamilton vio cómo su carrera se detenía en la tercera vuelta tras un trompo que le envió a la trampa de grava.

Entrevistado tras la carrera, el siete veces campeón del mundo mencionó un cambio en el comportamiento de su coche, y un fenómeno de rebote amplificado desde la introducción de nuevos desarrollos en los W15 este fin de semana, lo que podría explicar su incidente.

"Hice una gran salida, tuve muy buenas sensaciones y remonté hasta la 12ª posición", dijo Hamilton a Motorsport.com. "Ha sido la mejor salida que he tenido en mucho tiempo. Ni siquiera estaba atacando en ese momento, sólo intentaba conducir y poner los neumáticos en temperatura. Pero el coche empezó a rebotar, la parte delantera izquierda rebotó y perdí la parte trasera del coche. Fue lo mismo que le pasó a George ayer [sábado]".

Los nuevos desarrollos de Mercedes parecen haber amplificado el fenómeno del rebote en los W15 en Austin. Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"En la primera práctica experimenté lo mismo. Hice un trompo en la curva 3, lo que es muy raro, nunca había hecho un trompo en esa curva desde que estamos aquí. Estaba mencionando el hecho de que George tenía el mismo problema, que había vuelto a la antigua especificación, y que parecía estar rindiendo bien. Así que quizá haya algo ahí con los nuevos desarrollos".

A pesar de haberse visto obligado a retirarse muy pronto en la carrera, Lewis Hamilton cree que, dado el comportamiento errático de su coche en las primeras vueltas del Gran Premio de EE.UU., es muy probable que una salida de pista hubiera sido inevitable de todos modos, en un momento u otro.

"Si no hubiera tenido ese rebote en esa vuelta en particular, creo que habría ocurrido más tarde, porque algo no iba bien con el coche", continúa. "Fue lo mismo durante la mayor parte del fin de semana con el nuevo paquete que introdujimos. Resultó ser perjudicial, pero así son las cosas".

En Austin, el equipo Mercedes introdujo una serie de evoluciones en sus monoplazas, incluyendo un nuevo alerón delantero, un nuevo conjunto de suspensión delantera, una nueva carrocería que reperfilaba la entrada a los pontones, así como un suelo modificado. Con el Gran Premio de México a la vista el próximo fin de semana, el equipo con sede en Brackley debe evaluar ahora si es necesario volver a la antigua versión del W15 para esta próxima cita.

"Vamos a investigar todo lo que podamos", concluyó Hamilton. "Y después de hoy, tendremos los datos que necesitamos y veremos si vamos a utilizar la especificación antigua o la nueva la semana que viene".

Entrevista realizada por Mark Mann-Bryans