Durante las tres décadas transcurridas desde que la repugnante imagen del Williams azul y blanco chocando contra el muro del Tamburello se transmitió a una audiencia mundial de millones de personas, Ayrton Senna se ha transformado.

El 1 de mayo de 1994 ya era una superestrella del automovilismo, considerado con razón por muchos como el más grande de su generación, pero desde entonces el nombre Senna se ha convertido en mucho más. Es una marca mundial, un nombre que aparece en innumerables camisetas y gorras en todos los rincones del planeta y que representa algo, incluso para aquellos que nunca han visto un coche de carreras en acción.

Esas cinco letras, S-E-N-N-A, se han convertido en un icono, una idea, una filosofía de las carreras que trasciende el nombre de un simple mortal. Se ha convertido menos en un hombre que en un dios que caminó entre nosotros durante 34 años antes de su ascenso público a los cielos.

Para una generación, Senna no es sólo un gran piloto de carreras, sino mucho más que eso. Senna ha escapado a las limitaciones de su propio deporte para convertirse en una figura sagrada. La leyenda se ha apoderado del recuerdo.

No ocurrió instantáneamente. El día que Senna murió era percibido casi universalmente como uno de los grandes pilotos de carreras, pero también era una figura divisiva y controvertida.

A lo largo de los años, la vida y los logros deportivos de un personaje muy humano se han convertido en un canon de momentos e imágenes. Su segundo puesto en Mónaco en 1984, la primera victoria en un empapado Estoril en 1985, aquellas colisiones en Suzuka con Alain Prost, su vuelta de la pole en Mónaco 1988, el Domingo de Pascua en Donington Park en 1993... se han convertido en las veneradas historias que componen la leyenda de esta figura casi sagrada.

Momentos venerados como la pole lap de Senna en Mónaco 1988 han elevado su percepción más allá de la de un simple mortal. Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Si tuviéramos que señalar el factor más importante en este proceso, seguramente sería el documental Senna, de Asif Kapadia. La película, que se estrenó en 2010, se ha convertido en la biblia del culto a Senna.

Es una película bien construida, que se centra en los momentos clave de la carrera de Senna y los fija en piedra. Todo está ahí: el heroísmo, la habilidad sobrehumana, la voluntad de ganar y las fuerzas oscuras que conspiraron contra él. Es una narración convincente, que codifica el mito y lo amplía.

Prost, uno de los principales antagonistas de Senna, existe únicamente como mecanismo para la rivalidad. En la película, no se menciona el momento en que comenzaron las hostilidades entre ambos, con Senna empujando a su compañero de equipo hacia el pitwall de Estoril en 1988, o Senna desafiando el acuerdo del equipo de no adelantar en Imola en 1989. En una batalla intensamente personal en la que ambos fueron culpables de transgresiones, Prost es retratado como el villano.

Todo el mundo, por muy grande que sea, comete errores. Pero para el mitológico Senna, estos errores se presentan como raros y casi como un reflejo de su brillantez.

A veces lo fue: la colisión que provocó al doblar a Senna en la chicane de Suzuka en 1989 fue inaceptable. Pero, ¿justificaba eso que un año más tarde Senna embistiera a Prost a gran velocidad en la primera curva al comienzo de la carrera? El mito Senna diría que sí, pero la realidad es más turbia.

Prost vivió hasta convertirse en un fracasado propietario de un equipo de Fórmula 1, un hombre de carne y hueso que no está a la altura del mito Senna. Mientras Senna permanece inmaculado, imperturbable al paso del tiempo, Prost, a sus 69 años, sigue siendo una figura familiar del paddock, respetado pero no endiosado.

Senna también ofreció una sabiduría sagrada que se transmite a través de los tiempos. Sus recuerdos sobre la pureza de las carreras de karts contra su viejo rival Terry Fullerton se han convertido en un emblema de la pureza de la competición.

"Si dejas de ir a por un hueco que existe, ya no eres un piloto de carreras" se ha convertido en el gran mandamiento de Senna. Senna dijo eso en respuesta a una pregunta de Jackie Stewart, no sobre un incidente concreto, sino sobre su propensión a involucrarse en enfrentamientos con rivales. Ahora se ha convertido en la piedra de toque de una filosofía del automovilismo que encapsula Senna y que se ha utilizado tanto para bien como para mal en los años posteriores. Algunos abusan de ella como un manifiesto de temeridad.

Senna no estaba exento de errores de juicio, como su maniobra sobre Prost en la primera curva de Suzuka en 1990 para decidir el campeonato del mundo. Foto: Sutton Images

Los errores que cometió Senna también se han resumido en un momento de falibilidad: estrellarse mientras lideraba en Mónaco en 1988. Aquí es donde el mito de Senna puede volverse problemático porque sí cometió errores. Un ejemplo es el de Monza en 1993, donde chocó por detrás con el Ligier de su antiguo rival de Fórmula 3 Martin Bundle en una frenada. Hoy en día, un piloto sería puesto en la picota sin piedad en las redes sociales por un incidente así, pero casi se ha olvidado.

Senna era capaz de cometer errores de juicio. Todo el mundo, no importa lo grande que sea, comete errores. Pero para el mitológico Senna, estos errores se presentan como raros y casi como un reflejo de su brillantez.

Se estrelló en Mónaco en 1988 porque estaba muy adelantado, no porque estuviera bajo presión. Este tipo de simplificaciones le hacen un flaco favor a Senna, porque Senna no era un dios, sino un ser humano. No hay nada malo en admitirlo, y hay algo mucho más mágico en cómo una persona de carne y hueso, con los defectos y limitaciones que todos tenemos, pudo hacer lo que hizo.

Nadie le negaría a Senna ser uno de los más rápidos de la F1. Como calificador, podría decirse que sólo Lewis Hamilton puede compararse por su virtuosismo en una sola vuelta. Como piloto, Senna era excepcional, pero despiadado. Una vez más, la crueldad es de admirar en los grandes campeones, pero en varias ocasiones se desvió más allá de los límites de lo que es, o debería ser, aceptable.

Eso es lo que le convierte en un personaje fascinante. Hablamos de la autoconfianza de los grandes campeones deportivos, pero en el caso de Senna no era sólo la voluntad de ganar, sino su certeza de que debía ganar lo que le convirtió en lo que era.

Por eso es mucho más valioso apreciar a Senna como ser humano que como mito. Fíjense en cómo inspiró a una nación, en Brasil. No es difícil conceder ese estatus a un dios, pero que uno de nosotros llegue a ser tan importante para la identidad y el bienestar de una nación de, en el momento de su muerte, unos 160 millones de habitantes, es una historia mucho más convincente.

También lo es su virtuosismo sobre mojado. Esto se trata con más frecuencia, pero ¿cuánto más fascinante es la realidad de que Senna era malo en condiciones de lluvia, por lo que salía a la pista en un kart siempre que podía para dominar su arte? Un piloto que simplemente tiene poderes sobrehumanos es una cosa, pero tener la voluntad absoluta de tomar una debilidad y convertirla en una fortaleza -hasta la fecha, sólo Michael Schumacher y Hamilton tienen más victorias en grandes premios con lluvia que las 13 de Senna- es mucho más apasionante.

Senna se dio a conocer como un maestro de la lluvia, pero no siempre fue su punto fuerte. Foto: Motorsport Images

La comparación con Hamilton es fascinante. A menudo se le considera el Senna moderno, algo comprensible dada su velocidad y su éxito, sobre todo teniendo en cuenta que Hamilton cita a Senna como su héroe. Pero en los últimos años Hamilton ha hecho realidad su deseo de ganar de la manera correcta y demostrar que la crueldad de un campeón no tiene por qué sobrepasar los límites. Hamilton es hoy el epítome de la limpieza en la pista, algo de lo que Senna no podía presumir.

Y ahora llegamos al sacrilegio. La reencarnación moderna más convincente de Senna sería Max Verstappen, sensacionalmente rápido, asombroso en mojado y seguramente destinado a ganar más títulos que los tres que tiene actualmente con Senna. Pero también es una figura controvertida. Imagina la reacción a Senna en las redes sociales de hoy en día: sería divisiva en extremo.

La deificación de Senna toma ese carácter complejo, convincente, contradictorio y fascinante y lo convierte en algo unidimensional. Eso le hace un flaco favor.

En cambio, el Senna que vemos en Internet es el divino. Los mismos vídeos, las mismas citas, las mismas historias se reciclan una y otra vez como un texto sagrado. En ese ámbito, Senna no es una persona, sino una idea, y una idea maravillosa para todos los que aman las carreras.

El verdadero Senna era más complicado que eso. Tenía más que suficientes habilidades y tuvo un impacto global con el que el resto de nosotros sólo podemos soñar. Pero, como todos nosotros, tenía sus defectos. La deificación de Senna toma ese carácter complejo, convincente, contradictorio y fascinante y lo convierte en algo unidimensional. Eso le hace un flaco favor.

Ayrton Senna, la leyenda, perdurará. Pero es importante no olvidar al hombre que hay detrás del mito. Sí, fue un gran piloto de carreras, un icono en su Brasil natal y en todo el mundo, pero el hecho de que consiguiera todo esto luchando contra las mismas debilidades humanas que todos debemos superar hace que su leyenda sea aún mayor.