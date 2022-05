Cómo Ferrari salvó la pole en Mónaco tras un error de Leclerc

Cargar reproductor de audio

El piloto monegasco había sido llamado para un control de peso hacia el final de la Q2, pero no vio la señal y siguió por el pitlane camino al box de Ferrari

Si hubiera llegado a su garaje y los mecánicos hubieran trabajado en el coche, aunque sólo fuera para cambiar los neumáticos, habría sido suficiente para ganarse una sanción por infringir el reglamento.

Sin embargo, Ferrari se dio cuenta rápidamente de que la solicitud de pesaje había sido pasada por alto e inmediatamente ordenó a su piloto que se detuviera.

Los mecánicos fueron a buscarlo al pitlane para empujarlo hacia atrás para que la FIA haga los controles, que fueron superados sin problemas.

Leclerc confesó que se detuvo gracias al aviso de su equipo, ya que no había visto la señal, y de hecho ni siquiera sabe dónde estaba.

"Es muy complicado aquí, porque entramos en boxes y en realidad ni siquiera sé dónde está el panel, si está a la derecha o a la izquierda", dijo al ser preguntado por Motorsport.com. "Pero está muy lejos, muy a la derecha o muy a la izquierda, así que no miras en esa dirección".

"En realidad, no vi en absoluto que me llamaran a la báscula. Pero por suerte para mí, el equipo vio la alarma y me dijo que parara y me hicieron retroceder. No fue muy bueno estar en la misma secuencia de los demás después de eso, pero de nuevo, salimos de esta situación complicada".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Las reglas de la F1 son bastante estrictas cuando se trata de que los pilotos no pasen por la báscula y los equipos trabajen en los coches.

En el Gran Premio de Bakú de 2019, Pierre Gasly tuvo que salir desde el pitlane después de perderse un chequeo de peso en los entrenamientos y que su entonces equipo Red Bull trabajara en su coche, mientras que lo mismo le ocurrió a Sergio Pérez en el Gran Premio de Estados Unidos de ese año.

El reglamento de la F1 es claro en cuanto a que saltarse un pesaje sólo se libra de la sanción si los equipos responden inmediatamente al error de sus pilotos.

El artículo 35.1 b) establece: "Cualquier piloto que no se detenga cuando se le pida que lo haga, y luego no lleve el coche de vuelta al garaje de la FIA, o si se realizan trabajos en el coche antes de que vuelva al garaje de la FIA, será remitido a los comisarios".

El reglamento establece más adelante que las sanciones por una infracción pueden ser bastante severas.

"En el caso de cualquier infracción de estas disposiciones para el pesaje de los coches, los comisarios pueden hacer descender al piloto el número de posiciones en la parrilla que consideren oportuno o descalificarlo de la sesión de sprint o de la carrera", dice.

Lo visto hoy con Leclerc no fue la primera vez que los pilotos han tenido que confiar en las acciones de sus equipos para salvarse de una sanción por saltarse un control de peso.

El complicada forma que tiene el pitlane de Mónaco hace que sea fácil que los pilotos no vean la señal de pesaje, y ya en 2019 Leclerc, Pérez y Nico Hulkenberg la saltaron.

En circunstancias similares, los incidentes fueron detectados inmediatamente por sus equipos y fueron llevados de regreso para ser revisados antes de realizar cualquier trabajo en el coche.