FIA responde al uso de un arcoíris en el casco de Hamilton en Bahréin

La carrera de este fin de semana en Bahréin es la primera desde la polémica prohibición de hacer declaraciones políticas anunciada por la FIA durante el invierno y que causó malestar en los pilotos de Fórmula 1 como Lewis Hamilton.

Más tarde se aclaró que los pilotos pueden decir lo que quieran en entrevistas y ruedas de prensa y que la prohibición se refería a actos formales como la ceremonia de la parrilla y el podio.

Dada la sensibilidad por los asuntos LGBTQ en Oriente Medio, la decisión de Hamilton de llevar un diseño arco iris en Bahréin ha suscitado mucho interés.

Sin embargo, la FIA, que tiene su propio programa de diversidad, apoya el logotipo del arco iris. La FIA sólo examinaría la cuestión con más detenimiento si la planteara otra parte interesada, como un promotor de carreras.

Preguntado por Motorsport.com sobre el diseño de Hamilton, el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, dijo que le gustaba.

El viernes, antes de desvelar el casco, Hamilton reconoció que le preocupaba el anuncio de la FIA para el invierno.

Dijo: "Por supuesto, cuando lees eso en las noticias me dice que estamos en la dirección equivocada, es contrario a lo que he estado tratando de hacer con el equipo, por ejemplo, lo que he estado tratando de hacer en las conversaciones con las partes interesadas dentro de nuestro deporte.

"Pero espero que haya reacciones en contra, todavía hay personas que no entienden o no creen en la importancia de tener un entorno integrador. Y creo que mi trabajo y nuestro trabajo es seguir destacando eso, los aspectos positivos que puede tener y la importancia que tiene.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Y puede que suene a disco rayado. Pero eso es lo que voy a seguir haciendo, es una lucha que voy a seguir manteniendo".

"Estoy muy contento de que la Misión 44 [su iniciativa que tiene entre sus objetivos mejorar la diversidad en la F1 y en el mundo del motor en general] esté funcionando a pleno rendimiento, y estoy trabajando con el equipo en esta diversidad, trabajando ahora con todos los equipos implicados".

Hamilton también reconoció a Domenicali, que ha dejado claro que la F1 no quiere amordazar a los pilotos que quieran promover mensajes.

"Stefano es, en mi opinión, un gran líder, muy familiar y muy comprensivo", dijo el siete veces campeón del mundo.

"Él ya ha salido y ha ido un poco en contra de lo que se ha dicho. Así que seguiremos trabajando juntos en la dirección correcta".