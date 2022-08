El futuro de Piastri se resolverá la próxima semana

Cargar reproductor de audio

Oscar Piastri está en el centro de la actualidad mediática debido a la disputa que protagonizan Alpine y McLaren por contar con sus servicios en la temporada 2023 de Fórmula 1. Y es que ambas escuderías piensan que tienen un contrato en vigor con el australiano.

El equipo francés anunció que el joven piloto sería el sustituto de Fernando Alonso tras su marcha a Aston Martin, pero los rumores sobre en qué conjunto acabaría comenzaron cuando el mismo Piastri desmintió su acuerdo con los de Enstone.

En una publicación en sus redes sociales, el de Melbourne dijo: "Entiendo que, sin mi permiso, Alpine ha lanzado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a pilotar para ellos el próximo año. Eso es un error, y no he firmado un contrato con Alpine para 2023, no voy a conducir para ellos la próxima temporada".

Al parecer, el joven piloto de 21 años posee un acuerdo con McLaren para ser el compañero de Lando Norris y sustituir a su compatriota, Daniel Ricciardo. Sin embargo, Alpine se mantiene firme y sigue creyendo que tiene un contrato con el australiano, pero será la estructura de gobierno de la Fórmula 1, a través de la Junta de Reconocimiento de Contratos [CRB] quien resuelva la batalla legal.

Algunas fuentes cercanas creen que la situación debería avanzar cuando el organismo independiente se reúna el próximo lunes, aunque no está claro en qué momento se tomará una decisión la CRB, y mucho dependerá de los detalles de los contratos.

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

La institución está formada por una selección de abogados que se reúnen para analizar los contratos del Gran Circo que están en vigor, y su cometido es, tras las disputas entre los equipos o pilotos, evaluar si los acuerdos son válidos o no. En este caso, tendrá que investigar si Alpine tiene un compromiso vinculante con Piastri o si, en cambio, es McLaren quien tiene derecho a sumarlo a sus filas.

Una vez que la CRB haya tomado la decisión e informen a los equipos, enviarán la documentación a la FIA para que puedan expedir la superlicencia para el piloto australiano.

El organismo se creó a raíz de la lucha contractual que surgió después de que Benetton arrebatara de las manos de Jordan a Michael Schumacher, tras su sensacional estreno en el Gran Premio de Bélgica de 1991. Su objetivo es evitar que estas disputas puedan llegar a pasar por los tribunales civiles, con largos y costosos procesos.

Como parte del compromiso de cada escudería por estar en la Fórmula 1 a través del Pacto de la Concordia, acatarán cualquier decisión de la CRB. Piastri sigue siendo el piloto reserva oficial de Alpine e, incluso, llevó a cabo el trabajo en el simulador de Enstone antes del Gran Premio de Bélgica de 2022.