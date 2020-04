'Los ‘gamers’ y los de antes', por Luis Manuel López

Según datos al vuelo de organismos mundiales, la pandemia nos entrega un promedio de once horas diarias de ocio al día, por cada habitante. En esas largas horas los aficionados a las carreras de autos desde luego que hemos visto fluir nuestras muy legítimas cuestiones ‘quasi-filosóficas’.

Pues bien, queridos amigos, les cuento qué tras ver las carreras virtuales que han llenado el hueco de los eventos reales, se me agolparon dudas y algunas respuestas que les comparto.

¿Por qué es tan difícil vencer a los gamers profesionales?

¿Por qué no todos los pilotos del mundo real se animan al virtual?

¿Cuál de los dos es más complejo?

¿Qué es más complicado, ajustar un software o una suspensión de varillas?

Y así… Dudas, muchas dudas.

Después de haber visto algo que en diferentes charlas se solía definir como el ‘mundo de los videojuegos’, o el paso del futuro hacia la competencia ‘on-line’, he concluido que me gusta y me llama poderosamente la atención.

No dejo ni un segundo de admirar y gozar las hazañas monumentales de los grandes maestros del pilotaje real, que es e que más conozco, pero…

Siento un profundo respeto por los pilotos profesionales del ámbito digital, por una simple y sencilla razón: el lujo del virtuosismo.

Traducido en tal nivel de control sobre variables de conducción deportiva, pero en un medio predominantemente visual que es algo asombroso.

Gran Premio Virtual de Bahrein

¿Y hasta ese punto se llega fácil?, ¿Con la consola de mi casa? Podría darse, ¿por qué no? pero, al igual que en la realidad, el proceso es duro.

Hablamos de horas de entrenamiento sistemático para llegar a un dominio similar, y en ocasiones probablemente mayor, al de los pilotos reales.

Me dirían algunos: “pero sin riesgo”. Pero, concedamos que este medio se maneja, se vive distinto. Es una era completamente diferente a la clásica.

Y lo aseguro porque entendí que el ‘daño-virtual’ al que se expone un gamer en su medio ambiente, es tan doloroso como el daño real de un accidente.

Los gamers profesionales viven y se enfrentan a valores distintos en donde una eventual ‘muerte social’, sería tan catastrófica como un evento real.

¿Y qué tal quienes se mueven en ambos mundos?

Igor Fraga

Serán sin duda grandes héroes. Ese tipo de pilotos-fábula que pueden desdoblarse y crecer como los legendarios ‘Racers’ del pasado.

No hay duda. Gente como Verstappen y Norris, fenomenales en lo físico y en lo digital, irán forjando la historia tal como los ‘todo-terreno’ de antes.

Porque, si versatilidad es el nombre del juego, ahí quedan sus íconos: Fangio, Hill, Moss, McLaren, Clark, Andretti, Foyt, Gurney, Ickx, por mencionar algunos.

Entre ellos no podría dejar fuera a Pedro Rodríguez. Especialista en carreras de resistencia, manejo en lluvia y nocturno, que igual ganó en Fórmula 1.

Pedro consiguió un nivel superior de dominio, gracias a sus incansables viajes por prototipos, GT’s, F2, F1, Indy, Nascar etcétera, cuando lo digital no existía y había que ‘hacer-agenda’ para correr todas las semanas.

De esos que tomaban algo con ruedas para agregar conocimiento, control, precisión, que se aplicaran al supremo propósito de ganarlo todo.

Con todo esto, amigos míos, veo medidas y condiciones diferentes, pero al final el mismo objetivo. Lo que nos hace admirar a quienes controlan una máquina y la pueden llevar hasta sus límites más profundo, los ‘Racers’.

Conoce los eventos de Esports del mes de abril en la siguiente galería.

(Presiona las flechas para cambiar de imagen)