Hamilton: "No sé realmente por qué estamos donde estamos"

Los inconvenientes parecen seguir castigando a Mercedes, que desde el GP de Mónaco de hace dos semanas no encuentra su ritmo. Lewis Hamilton, que ya se mostró duramente crítico entonces, ha vuelto a dejar claro este viernes que tienen mucho trabajo por hacer y que el coche no rinde como debería.

El inglés no pasó del séptimo puesto en la FP1 del GP de Azerbaiyán 2021, quedándose a 0,709s de Max Verstappen, el más rápido; mientras que en la FP2 solo pudo ser 11º, a 1,041 de "Checo" Pérez, también con el Red Bull.

La gran desventaja ante los que se supone que son sus más directos rivales esta temporada es sin duda un quebradero de cabeza para Mercedes y el inglés así lo reconoce.

"Sinceramente, en general he tenido un buen día. Quiero decir, fue limpio, tengo todas las vueltas que necesitamos, no hubo realmente ningún error... aunque tuve un bloqueo, creo que en la FP1. Pero en general siento que estoy conduciendo bien y el coche se sintió mejor en la FP1, lo que pasa que no había más tiempo en él", arrancó Hamilton tras la FP2.

"Así que sí, definitivamente estamos un poco por debajo y creo que todo el mundo se rascará la cabeza tratando de averiguar y buscando en los datos para ver cómo podemos mejorar. La tanda larga fue mejor, eso sí".

"No me sentí bien en esta sesión, en general. Estaba apretando, estaba yendo al límite, pero el coche tiene otro límite. Hay zonas en las que debería ser más rápido, pero no hay más agarre, así que lo solucionaremos. No es fácil estar fuera de los 10 primeros cuando hemos tenido ritmo en otros circuitos, pero sí. No sé realmente por qué estamos donde estamos".

Cuando se le preguntó si cree que lo vivido en Mónaco ha ayudado a Mercedes a mejorar de cara a este soltó: "Creo que es imposible decirlo en este momento. No parece que hayamos avanzado, es decir, en cuanto a ritmo no hemos avanzado nada, si acaso hoy parece que hemos retrocedido, pero no lo sé realmente, esperaremos a ver".

Información adicional de Megan White

