Hamilton: "El apuro por adelantar rezagados me llevó al error"

El campeón del mundo de Fórmula 1 se encontraba en una apretada lucha con Max Verstappen por el liderato en Imola mientras se abrían paso entre los pilotos rezagados en una pista que aún no estaba completamente seca-

Pero cuando Hamilton se salió de la línea para pasar a George Russell, no pudo frenar lo suficiente en la superficie húmeda de la pista y se salió por la trampa de grava para ir a golpear levemente las defensas de neumáticos.

El piloto de Mercedes consiguió volver a la pista y se benefició poco después cuando salió la bandera roja por el gran accidente entre George Russell y Valtteri Bottas.

Eso permitió al equipo reparar completamente su coche y, aunque reanudó la carrera en la novena posición, se abrió paso para terminar segundo.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, rejoins after an off Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Reflexionando sobre su salida de pista en la curva Tosa, Hamilton dijo después: "Sólo había una línea seca. Y creo que tenía demasiada prisa por pasar a todo el mundo".

"Entré en el interior y pude ver que estaba mojado. Intenté parar, pero el coche no se detuvo y me echó fuera".

"He sido un poco desafortunado, pero estoy muy, muy agradecido de haber podido volver a salir, y conseguir algunos puntos para el equipo, es realmente importante eso hoy".

Irse sin puntos de Imola habría dado a su rival Verstappen una saludable ventaja en el campeonato mundial, pero eso no estaba en la mente de Hamilton mientras esperaba durante el período de bandera roja.

"No estaba pensando en ello", dijo. "Sólo intentaba superar la sensación de angustia que se tiene cuando se comete un error, y seguir adelante y aprender de ello rápidamente".

"No tienes tiempo para pensar en ello, así que eso es lo que hice: volver al espíritu de carrera. No sabía si íbamos a poder adelantar o no, porque de nuevo la pista iba a estar mojada. Pero aun así hemos tenido algunas batallas muy divertidas con todos los chicos".

Hamilton llegó a arrebatarle la segunda posición a Lando Norris, de McLaren, en los últimos compases, y dijo que estaba encantado de que su antiguo equipo lo hiciera tan bien.

"En primer lugar, felicidades a Max. Ha hecho un trabajo fantástico hoy, un trabajo sólido, y también a Lando, que ha hecho un trabajo increíble. Es genial ver a McLaren de nuevo ahí arriba".

"Por mi parte no ha sido el mejor de los días. Es la primera vez que cometo un error en mucho tiempo, pero estoy agradecido de haber podido llevar el coche a casa".

Galería: las fotos de Lewis Hamilton en el GP de Emilia Romagna

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 2 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 3 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M 4 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 5 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images La carrocería vuela mientras Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12, en la salida 6 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Lewis Hamilton, Mercedes W12 7 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Lewis Hamilton, Mercedes W12 8 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, cambia su alerón delantero 9 / 48 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 10 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 11 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, hacer contacto en la vuelta de apertura 12 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 13 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 14 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, al inicio 15 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha por la posición con Lewis Hamilton, Mercedes W12 al inicio 16 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha por la posición con Lewis Hamilton, Mercedes W12 al inicio 17 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 18 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 19 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 20 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 21 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 se despista 22 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 se despista 23 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 se despista 24 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 se despista 25 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, con un alerón delantero dañado 26 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, con un alerón delantero dañado 27 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, pierde el control y se va hacia la barrera 28 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, pierde el control y se va hacia la barrera 29 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Lewis Hamilton, Mercedes W12, en pit lane 30 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 31 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, cambia su alerón delantero en boxes 32 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, cambia su alerón delantero en boxes 33 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, cambia su alerón delantero en boxes 34 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 35 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 36 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 37 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 38 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El Safety Car lidera a Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 39 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El Safety Car lidera a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 40 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El Safety Car lidera a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 41 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El Safety Car lidera a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 42 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El Safety Car lidera a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 43 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 44 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 45 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 46 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 47 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 48 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images