Horner: confinamiento de Hungría será "difícil" para el personal

Sin embargo, Horner se ha unido a varios de sus rivales para dejar claro que un momento difícil para el personal es un precio que vale la pena pagar para asegurar que la F1 pueda volver a correr.

Las autoridades húngaras anunciaron el pasado fin de semana severas restricciones a todos los asistentes para la carrera que lleguen del Reino Unido y de países fuera de la Unión Europea como parte de un esfuerzo para contener la pandemia del coronavirus.

A los individuos se les ha dicho que sólo pueden estar en la pista o en sus habitaciones de hotel, y cualquiera que sea sorprendido fuera podría enfrentarse a una multa de 15.000 euros o ir a prisión.

Después de dos semanas de aislamiento en Austria, Horner acepta que no será fácil enfrentarse a restricciones aún más estrictas.

"Es difícil para ellos", dijo Horner sobre los desafíos mentales que el personal enfrentará. "Pero acabamos de pasar tres meses encerrados en casa -y era una de las condiciones que sabíamos que sería potencialmente aplicable para volver a las carreras".

"Dada la elección de esas condiciones o no competir, creo que todos nos apuntaríamos a esas condiciones".

"No es ideal, pero son momentos sin precedentes y es sólo una semana en nuestra vida. La situación a nivel mundial parece estar mejorando con el anuncio de más carreras. Y Hungría es una pista de carreras que disfrutamos y esperamos que pueda funcionar bien".

El jefe de Haas, Gunther Steiner, aceptó que las restricciones no eran ideales, pero piensa que el hecho de que sólo estuvieran en vigor durante una semana no sería un gran desafío.

"Sé que no es lo que quieres oír, que no puedes salir", dijo. "Pero es una carrera y creo que deberíamos estar contentos de poder ir a competir allí. Deberíamos respetar sus reglas, y lo que nos dicen que hagamos. Así que no veo ningún problema en ello, ya sabes".

Andreas Seidl, jefe de McLaren, también dijo que el problema del personal encerrado era mucho menor para la F1 que la crisis a la que se enfrentó el deporte en los últimos meses, cuando la falta de actividad amenazó el futuro de varios equipos.

"Creo que el confinamiento en el hotel no es el mayor problema", dijo. "Todos entendemos que tenemos que seguir la restricción, y también entendemos que es muy importante que hagamos estas carreras".

"Después de la crisis en la que estuvimos, especialmente la crisis en McLaren, creo que junto con este impulso positivo que tenemos en este momento en el equipo, estoy bastante seguro de que podemos superar esto como un equipo en bastante buena forma".

