El GP de Turquía vende más de 40.000 entradas pese al COVID-19

Foto de: LAT Images

1 carrera

Situado en el circuito de las 24H de Le Mans, el circuito Bugatti fue diseñado por Charles Deutsch. El trazado albergó sólo una carrera del Campeonato del Mundo en 1967. Tuvo lugar tres semanas después de las 24 Horas de Le Mans y, por lo tanto, los aficionados no acudieron en gran número. Este gran premio no resultó ser atractivo y a los pilotos no les gustó mucho. Denny Hulme lo llamó "Mickey Mouse" por su forma.