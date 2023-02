Gulf podría decorar completamente el Williams F1 en 2023

Después de que el acuerdo de patrocinio de Gulf con McLaren llegara a su fin el año pasado, el gigante petrolero se ha pasado al equipo Williams, con sus logotipos apareciendo en el alerón trasero y en el morro del monoplaza para la temporada 2023 de la Fórmula 1.

Aunque su presencia de marca no parezca tan grande como en McLaren, a lo que contribuyen los colores del coche, Williams afirma que la magnitud de la implicación de Gulf se hará más evidente los fines de semana de gran premio.

Y, con la asociación aún en sus inicios, Gulf todavía está contemplando oportunidades para hacer el tipo de impacto que hizo en Mónaco en 2021 cuando corrió con un diseño a la medida.

Preguntado por Motorsport.com sobre si se estaba considerando la idea de un esquema de color completo, el CEO de Gulf Oil International, Mike Jones, dijo: "Por supuesto, cualquier cosa que hagamos en el futuro tiene que ser más grande y mejor que antes".

"Tenemos muchos fans de Gulf en todo el mundo y muchas peticiones para nuestra decoraciones. Queremos que nuestra decoración sea especial.

"Estamos lanzando una serie de planes de activación centrados en los fans. Siempre hemos pensado que Gulf es el favorito de los aficionados. Y queremos que nuestros fans formen parte de ello.

"Así que, por supuesto, estamos buscando diferentes soluciones para ello, en todo el espectro de la Fórmula 1. Y vamos a lanzar nuestros planes de activación. Y lanzaremos nuestros planes de activación en un futuro próximo".

McLaren ran under Gulf colours at the 2021 Monaco Grand Prix

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images